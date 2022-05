Barbara D’Urso, la festa di compleanno in grande. Super compleanno di lusso per Chiara Ferragni, ma anche la nota conduttrice non scherza. Intorno a lei nel fatidico momento dello spegnimento delle 65 candeline, tanti cari amici pronti ad applaudire. La festa a Milano è stato un vero successo. A partire dall’allestimento.

Danze aperte agli invitati, tante prelibatezze e svariati cocktail per brindare tutti insieme: così Barbara D’Urso ha festeggiato il suo 65esimo compleanno, e chissà se la sua bevanda preferita è stata proprio lo “Spritz col cuore”, fatto con Aperol, Prosecco e Seltz, come ha reso noto lei stessa.





Barbara D’Urso ha dato appuntamento in un locale con vista mozzafiato sul Duomo di Milano. E l’allestimento non poteva che preannunciare la buona riuscita della festa. Immancabili, ad esempio, i cuori rossi sparsi per la terrazza, ma anche sul soffitto, e pronti a fare capolino persino sui tavoli e dietro la consolle.

Palloncini a forma di cuore per ricoprire anche una grande vasca bianca come a voler sottolineare l’eleganza della festeggiata, che ha sfoggiato una mise davvero sexy fatta di piume e paillettes, con tanto di 12 firmato Laboutin e calze a rete. Tutti gli occhi su di lei. La lista degli invitati è lunga.

Da Alessandra Mussolini a Gabriel Garko, e ancora Massimo Boldi, Fabio Rovazzi, Malena, Arisa col nuovo fidanzato Vito Coppola. E non potevano che accettare l’invito anche Valeria Marini, Paola Barale, Rocco Casalino, Mietta, Valeria Graci, Federico Fashion Style, Gianpaolo Gambi, Francesco Chiofalo, solo per citarne alcuni.

Immancabile anche il figlio di Barbara D’Urso, Emanuele Berardi, che oggi lavora come fotografo. Ma alcuni amici non si sono visti. Grandi assenti alla festa di compleanno di Barbara D’Urso, Paola Caruso e Soleil Sorge, come anche Drusilla Gucci, e la super coppia Alex Belli-Delia Duran.

