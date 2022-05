All’Isola dei Famosi non c’è nessun eliminato. Clemente Russo deve abbandonare la Palapa dopo aver perso il televoto contro Nicolas Vaporidis e Nick dei Cugini di Campagna. Deve andare su Playa Sgamada dove ad aspettarlo c’erano Licia Nunez ed Estefania. In nomination ci vanno Lory Del Santo e Laura Maddaloni. Le nomination si dividono, come in ogni puntata, in segrete e palesi. La più votata del gruppo è Laura Maddaloni, votata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro, da Guendalina e il fratello Edaordo, da Nicolas Vaporidis e da Nick.

Tra coloro che hanno avuto più voti c’è anche Nicolas Vaporidis, il cui nome è stato fatto da Marco Cucolo, Blind e Laura, anche Blind però riceve un certo numero di nomination a partire da Lory a cui si aggiungono tre nuove naufraghe Mercedez Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli che essendo le ultime arrivate hanno dovuto fare le nomination palesi.





La puntata dell’Isola dei Famosi di venerdì 6 maggio è stata, appunto, caratterizzata dall’arrivo di tre nuove naufraghe: Marialaura De Vitis, Mercedes Henger e Fabrizia Santarelli sono state chiamate da Ilary Blasi per soddisfare la sete d’amore di due naufraghi, ovvero Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni. Tuttavia per il figlio di Carmen Di Pietro la convivenza non sarà così facile dal momento che la mamma non ha intenzione di lasciarlo in pace e continua a pressarlo.

Il rapporto tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni è sempre più morboso ed è diventato una costante di questa edizione del reality dei naufraghi con la showgirl che non lascia il giovane libero di viversi questa esperienza. A mettere ancora di più alla prova questo rapporto che rischia di vacillare ogni giorno che passa, è l’arrivo di tre nuove naufraghe. Ilary Blasi, quindi, annuncia questa novità ai concorrenti e chiede un commento alla showgirl che già appare piuttosto contrariata: “Significa che starò davanti al fuoco come una sentinella e guarderò sia il fuoco che Alessandro”.

Con l’arrivo delle tre nuove naufraghe la situazione precipita in un attimo: Mercedes, Fabrizia e Mairalaura arrivano in Palapa felici di prendere parte al gioco e presentate da Alvin salutano i loro compagni d’avventura. Le ragazze si avvicinano ad ogni naufrago porgendogli la mano, ma la reazione di Carmen Di Pietro è fredda: non la minima intenzione di stringergliela e le saluta da lontano. Poco dopo arrivano i due naufraghi, Alessandro ed Edoardo, che non hanno superato una prova creata appositamente per mostrare il proprio valore alle nuove arrivate, e la showgirl chiede al figlio di sedersi accanto a lei presa da un momento di gelosia. Tuttavia Alessandro Iannoni decide di prendere posto vicino alle new entry: “Sto benissimo qui ” e lei: “Ma come ti permetti di dire una cosa del genere davanti a me? Non mi piace questa situazione, non mi far fare brutte figure. Tu chiudi gli occhi e non guardare nulla”.

“Con chi vai a letto?”. Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro è una furia col figlio Alessandro