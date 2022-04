Vorrebbe un figlio ancora più ‘mammone’ di quello che è Carmen Di Pietro. All’Isola dei famosi è andato in scena uno strano teatrino che ha fatto molto criticare la donna. E se in genere lei e il figlio Alessandro Iannoni sono amatissimi per la loro simpatia, stavolta è successo qualcosa che non tutti hanno apprezzato. Chi segue il programma saprà che mamma e figlio negli ultimi giorni hanno avuto diverse discussioni per motivi davvero assurdi.

Carmen Di Pietro si è molto risentita col figlio perché il ragazzo ha deciso di non dormire più con lei, ma con l’altro gruppo e perché non ha intagliato la lettera ‘C’ di Carmen sul suo bicchiere fatto di bambù. Sì, avete capito bene. Queste le sue parole: “Fai la C del mio nome sul tuo bicchiere. Perché fai la A di Alessandro? Fai la C dai e mi regali questo coso qui. E fallo per mamma tua, poi me lo porto via quando torniamo. No hai messo la A, l’hai fatto per davvero! Questo non me lo dovevi fare Alessandro, guarda che hai superato il limite”.





Carmen Di Pietro contro il figlio Alessandro: “Con chi vai a letto?”

E ancora Carmen Di Pietro: “Dovevi fare solo la C come a dire ‘mamma è un regalo un pensiero per te’. Il tuo percorso non mi sta piacendo, ti stai ribellando. Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello. Chi è stato? Dimmi il nome. Chi ti sta facendo il lavaggio qui? Ti avranno detto ‘fai brutta figura, diventi il mammone e bamboccione’, ma non è così Alessandro”.

“Su dimmi chi ti sta facendo questo lavaggio”. A questo punto entra in gioco Edoardo Tavassi che, divertito dai siparietti tra Carmen Di Pietro e il figlio, ha deciso di mettere il ragazzo ‘nei guai’: “Ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te“.

A questo punto Carmen Di Pietro è andata completamente fuori di testa e ha risposto a Tavassi: “In che senso che dici me mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola? E chi? non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?”. Una scena tutta da ridere certo, ma che ha portato a galla tutta la morbosità di questo rapporto tra mamma e figlio.

