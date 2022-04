Notizia straordinaria in arrivo per Jeremias Rodriguez. Il giovane è reduce dall’esperienza a ‘L’Isola dei Famosi’, che però si è conclusa anzitempo, e non sono mancate polemiche per il suo breve percorso in Honduras. A difenderlo ci ha pensato anche e soprattutto la sorella Cecilia, ma anche il padre Gustavo che era con lui nel reality show ha cercato di supportarlo. Ora la grossa novità riguarda gli aspetti più strettamente privati e, se confermato, sarebbe una svolta davvero totale.

Intanto, sul motivo per cui il fratello Jeremias Rodriguez non sarebbe adatto ai reality ha parlato Cecilia, intervenuta a ‘Isola Party’: “Come mai è uscito mio fratello? L’ha penalizzato il fatto di tante volte di essere vero e di non stare alle regole di un gioco, nel momento in cui non ti costruisci un personaggio sei molto meno protetto, perché lui è così, quindi piacere alla gente per come è fatto tu è molto più difficile. Quando dice non mi piacciono i reality, dice non sono il tipo per fare questo, devi stare un po’ al gioco, a lui questo non piace”.





Jeremias Rodriguez, matrimonio con Deborah Togni?

Una vera e propria sorpresa Jeremias Rodriguez potrebbe annunciare ufficialmente a tutti i suoi fan. Questi ultimi stanno già sognando, infatti nelle scorse ore ha pubblicato una storia Instagram insieme a Deborah Togni, ovvero la sua fidanzata, che sta facendo impazzire migliaia e migliaia di persone. Ha posto direttamente una domanda alla sua dolce metà sui social network e probabilmente la risposta arriverà a breve. Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando esattamente.

Jeremias Rodriguez ha postato su Instagram un’immagine, che ha ritratto Deborah Togni con un meraviglioso abito da sposa. E lui ha subito scritto: “Pronta a sposarmi?”. Lei dunque si trovava in un atelier e stava provando i vestiti da indossare al matrimonio. Era uno shooting oppure una preparazione in vista delle sue nozze? Non resta che attendere la replica della sua dolce metà, ma sta di fatto che la rete è andata decisamente in tilt e gli utenti vogliono sapere tutto al più presto.

Quando lui è ritornato in Italia, è stato accolto da quella che definisce la donna della sua vita. Deborah Togni, di professione hostess, l’ha aspettato agli arrivi. Poi il lungo abbraccio e i baci tra le lacrime, ovviamente di gioia, di rivedersi dopo “un eterno mese e mezzo” di lontananza. E poi l’ex naufrago ha rivisto subito Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser. Lei ha postato una foto del loro abbraccio.

