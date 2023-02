GF Vip 7, momento di confronto ieri sera tra Oriana Marzoli e Alfonso Signorini; il conduttore, mai tenero con nessuno, ha messo i puntini sulle i dopo quello che è successo in settimana. Nel dettaglio Oriana è stata chiamata sul banco degli imputati dopo che, nella serata di sabato, si era resa protagonista di un gesto choc contro Antonino Spinalbese. Durante la festa organizzata per San Valentino ha preso una foto di Spinalbese, l’ha strappata, ci ha sputato sopra e, infine, l’ha anche calpestata. Insomma, la Marzoli non si è risparmiata.



Le immagini avevano scatenato un putiferio in rete. Decine i commenti: “Squalificate immediatamente oriana fate uscire i video in diretta lunedi patetici!!! Tv spazzatura uscite fuoriiiii i videoooooo !!! State dando un brutto esempio!!! Uno sputo non va perdonato mai”. Un episodio grave che costretto Alfonso Signorini a intervenire.

GF Vip 7, Alfonso Signorini attacca Oriana sul ‘caso Spinalbese’



“Oriana guarda che non è cattivo dire ‘ciao’, ma è molto cattivo sputare sulla foto di Antonino e calpestarla sotto i piedi. Non è un bel gesto Oriana, mi dispiace. Si può essere simpatiche senza essere cattive. In quel caso sei stata antipatica e cattiva, lasciatelo dire”, ha attaccato in diretta. Parole hanno diviso il pubblico con una parte con continua a sostenere la modella.



““#IoStoConOriana è da mesi che viene denigrata per il fatto che, a 30 della sua vita ha scelto di viversi la vita con leggerezza, è sempre passata sopra le cessate, a voi piacciono quelle che si vittimizzano, facile andarle contro e non mostrare mai quello che si dice su di lei”, scrive un’utente. Parole alle quali fanno seguito alcune molto molto più dure. “Avete tartassato Oriana, ogni puntata avete sempre qualcosa da ridirle, deridendola, rimproverandole ogni suo comportamento e facendola passare come una ragazzina stupida”.



“Oriana è la persona più schietta e sincera lì dentro e per quanto stavolta abbia sbagliato ha ammesso il suo errore senza aver bisogno di giustificarsi cosa che lì dentro tutti tendono a fare non ammettendo i propri errori quando c’è gente che ha fatto MOLTO MOLTO peggio di lei. Forza bebè siamo con te”.