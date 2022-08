“Dal trono alla Casa”.GF Vip boom, Alfonso Signorini pesca a Uomini e Donne

Giornata movimentata per il GF Vip 7, stamani era arrivato l’annuncio del primo concorrente ufficiale dello show di Alfonso Signorini. La conferma da un’intervista che il diretto interessato aveva rilasciato a ‘Chi’, il giornale di cui Signorini è direttore. Parliamo di Giovanni Ciacci che ha raccontato anche la sua sieropositività di cui, finora, nessuno sapeva nulla. “Sì, sono sieropositivo e farò il Grande Fratello Vip. Lo dico a tutti, mi sono ammalato ma oggi con le cure chi ha l’Hiv è come gli altri, vive con chiunque senza rinunce né paure”, ha sottolineato il consulente d’immagine.



“Il virus non si trasmette più. Sarò nella casa per farlo capire agli italiani: non abbiate paura dei sieropositivi, sono uguali a voi”, ha aggiunto Ciacci. Nelle scorse settimane tanti erano stati i volti accostati al programma con, pare, alcuni rifiuti eccellenti. Non saranno presenti al GF Vip 7 i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, Patrizia De Blanck e nemmeno l’emergente attore Artem Tkachuk, noto per essere uno dei protagonisti della serie tv Mare Fuori.





GF Vip 7, Alfonso Signorini chiama Daniele Dal Moro



Ma un altro nome caldo bolle in pentola. A lanciare la bomba è, ancora una volta, l’influencer Amedeo Venza: “Daniele Dal Moro già ex gieffino e ex tronista sarà uno dei concorrenti”. Bellissimo e molto amato, Daniele aveva lasciato il trono di Uomini e Donne in maniera controversa. “Credere in qualcosa e portarlo avanti anche quando il sacrificio è tanto? Ci provo, ma ancora non ci riesco. Peccato che non ho scelto? Meglio soli che mal accompagnato”, aveva spiegato.



Secca la smentita di Uomini e Donne che aveva dato una differente versione. “Lui era all’inizio del suo percorso quando è avvenuto il fermo delle puntate a causa della pandemia. I tempi quindi non erano maturi per conoscere una persona al di fuori dello studio”. Nato il 4 luglio 1990, Dal Moro proviene a Verona, lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia e ha una sorella. Ha aperto un’attività nel campo finanziario insieme a un amico.



All’ingresso al GF nip si era presentato così: “Vivo da solo da quando aveva 17 anni. Non ho avuto molte donne, non sono un donnaiolo”. Eppure aveva provato a cercare la compagna ideale a Uomini e Donne, dove corteggiò Sonia Lorenzini per poche puntate (curiosamente, insieme a Gennaro Lillio, altro concorrente del GF 2019).

