“Me ne sono accorta oggi…”. Gianmaria Antinolfi beccato dalla fidanzata. Fuori dal GF Vip 6 è scoppiato un vero caos

Qualche giorno fa è scoppiata una vera e propria bufera su Gianmaria Antinolfi, ex flirt di Belen Rodriguez e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane, che di mestiere fa l’imprenditore ma è noto al gossip per la storia con Belen Rodriguez, si è lasciato andare a delle confessioni un po’ esagerate.

“Avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello – ha rivelato ad Alex Belli – Ma con chi caz.. lo faccio? Di queste qua nessuna. Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz.. faccio?’ Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere”, ha detto ancora.

GF Vip 6, fuori dalla casa la scoperta della fidanzata di Gianmaria Antinolfi

“Sai come passerei le giornate? Sul divano. Io qua dentro chiav… di sicuro. Non mi farei proprio problemi. I miei amici mi hanno detto “Chiav… Sophie”. Tutti me lo hanno detto”, ha spiegato ancora Gianmaria Antinolfi. Parole che non sono andate giù a tanti telespettatori: “Nauseata, disgustata, schifata”, si legge su Twitter, “Non pensavo facesse così schifo”, è un altro commento.





Dopo il caos c’è qualcun altro che ha deciso di parlare di Gianmaria Antinolfi. E no, non è uno qualunque, stiamo parlando di Fabrizio Corona, esperto di gossip che in queste ore ha voluto lanciare una vera e propria bomba sul concorrente del GF Vip 6. “Questo povero sfigato gestito da 2 sfigati FALLITI che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma. I DUE SFIGATI che hanno in mano il suo Instagram hanno defollowato a sua insaputa la fidanzata e la insultano pure. BISOGNA SAPERLO FARE STO LAVORO”, ha scritto Fabrizio Corona.

Anche la ragazza di Gianmaria Antinolfi ha confermato le parole di Fabrizio Corona. Chi gestisce il profilo del concorrente del Gf Vip 6 ha infatti defollowato e bloccato il suo account su Instagram: “Il profilo di Gianmaria Antinolfi mi ha defollowato”, ha scritto Greta Giulia Mastroianni. Il post della ragazza del gieffino è stata ricondivisa da diversi account Instagram e Twitter con polemiche a seguito.