Tutti in attesa della nuova puntata del GF Vip 6. Lunedì 28 febbraio 2022 Alfonso Signorini tornerà a collegarsi in diretta con la Casa di Cinecittà e il pubblico scoprirà il nuovo vippone eliminato. Eliminato a due settimane dalla finale di questa lunghissima edizione del reality show. A scontrarsi al televoto sono Nathaly Caldonazzo, Antonio Medugno e Miriana Trevisan.

I primi due sono entrati in corsa al GF Vip, mentre la ex valletta di Mike Bongiorno è dentro dall’inizio, dunque da settembre. Sono tra poche ore conosceremo il verdetto del pubblico ma secondo il sondaggio lanciato dal sito di Novella 2000 a confermarsi la meno votata, e dunque a rischio eliminazione è Nathaly Caldonazzo, con il 9% dei voti.

Sophie Codegoni contro il GF Vip

Poi Antonio Medugno, con l’11% e Miriana Trevisan, risultata la più votata e la più amata con l’80% dei voti. Vedremo se andrà così. Ma eliminato a parte, ovviamente saranno diversi gli argomenti da trattare nella nuova diretta del GF Vip 6. Per esempio la situazione che si è creata negli ultimi giorni tra Jessica Selassié e Barù, che sembra averla un po’ allontanata.





Ma il pubblico del GF Vip 6 s’aspetta soprattutto di saperne di più sul caso Nathaly Caldonazzo. Caso scoppiato la scorsa settimana in Casa e reso noto nella diretta di giovedì dopo la nomination di Sophie Codegoni, che ha accusato la bionda showgirl di aver pronunciato “molto grave” rivolta alle sorelle Selassié e il cui video però non è mai uscito fuori.

#gfvip Alessandro è proprio ingenuo.🤣 Dice

"domani se hanno trovato il video mettono in nomination d'ufficio Nataly"

Sophi a bassa voce

"ma figurati, ma secondo te non avevano già il video"

Alessandro sveglia tesoro che sei ancora nel mondo delle favole dove la giustizia trionfa February 27, 2022

Alfonso Signorini ha promesso che il GF Vip 6 avrebbe indagato in vista della puntata di lunedì e Alessandro Basciano ha detto a Sophie Codegoni: “Se hanno trovato il video, mettono in nomination d’ufficio Nathaly”. “Figurati, secondo te non avevano già il video?”, la replica sottovoce dell’ex UeD secondo cui, evidentemente, l’intento degli autori è lasciar perdere questo episodio a detta di molti vipponi molto spiacevole.