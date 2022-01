Non c’è un attimo di tregua dentro la casa del GF Vip. A poche ore dalla diretta del venerdì ecco che un nuovo caso sta per esplodere. Al centro c’è Sophie Codegoni, l’ex Uomini e Donne è stata infatti raggiunta da un aereo. Sophie che nei giorni scorsi aveva fatto parlare e non poco per le presunte rivelazioni di Alessandro Basciano affidate poi a Miriana Trevisan. Eravamo sotto le coperte, ridevamo e scherzavamo, quando a un certo punto c’è stato questo abbraccio fortissimo”.



E ancora: “È stata una cosa fortissima. Cercavamo di abbracciarci sempre di più…non te lo so spiegare. Avevamo il fiatone. A un certo punto, nello stesso preciso momento ho detto ‘non respiro’ lui invece ‘mi sono innamorato follemente di te’. Nello stesso secondo”. Rivelazione che aveva spiazzato Miriana (e tutto il pubblico del GF Vip) che aveva esclamato: “Mamma mia”. “Due reazioni opposte, lui mi ha detto scusami ma, io faccio così per…paura” avava concluso Sophie Codegoni.



Sophie alla quale si è avvicinata Soleil Sorge accusata da Delia Duran di aver lasciato il bagno sporco. “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna. A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…”.







La vicinanza tra Soleil e Sophie sta piacendo moltissimo al pubblico del GF Vip che sui social ha lanciato l’hashtag #solphie e ha inviato un aereo dedicato a questa nascente complicità. Un gesto che ha mandato su tutte le furie le principesse Selassié convinte che l’amicizia di Soleil sia solo di facciata. “Le amiche di Sophie siamo noi e lo siamo sempre state, ventiquattr’ore su ventiquattro. E si vede perché stiamo sempre insieme”, ha sbottato Lulù.



“Lo penso anche io, mi dispiace. Tu rimani tranquilla, rimani nell’eleganza che ti ha insegnato anche Manuel”, ha commentato Miriana. Poi è stata la volta di Jessica di parlare. “Io credo che stiano cercando di scatenare in me una gelosia. Perché prima Soleil e Barù, poi Soleil eSophie”, credede di essere stata presa di mira dal popolo del web e del GF Vip.