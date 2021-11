Continuano i battibecchi e i litigi al Grande Fratello Vip. L’appuntamento andato in onda lunedì 15 novembre su Canale 5, e condotto ovviamente da Alfonso Signorini, è stato ricco di colpi di scena come sempre.

Sorpresa in casa per Giucas Casella, che nei giorni scorsi ha spento 72 candeline e ha ricevuto la visita del figlio James e una telefonata dell’amica Mara Venier. Il famoso illusionista si è emozionato anche davanti al video registrato dai suoi familiari per augurargli buon compleanno. Non solo momenti di gioia, come sempre il GF Vip 6 ha riservato scontri e liti. Tra le nominate di questa settimana erano le principesse etiopi Lulù, Jessica e Clarissa Selassié, Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

GF Vip 6, Lulù e Sophie Codegoni parlano della finale

Tra le tre (perché le principesse gareggiano come un solo concorrente) anche questa settimana la preferita del pubblico è stata Soleil Sorge, che ha mandato Sophie Codegoni in nomination con Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Dopo la puntata i concorrenti del GF Vip 6 si sono riuniti in chiacchiere e tra gli argomenti toccati c’è stato anche quello della conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini.





Solo pochi giorni fa Mediaset ha ufficializzato la data della finale, che si svolgerà il 14 marzo, ma i vipponi sono convinti che finisca il 13 dicembre. “Finirà il 13, perché sarebbero già entrati altri concorrenti. – ha detto Sophie Codegoni – Ormai altri gieffini non entreranno più. Concorrenti nuovi non entrano, sapevo che c’erano persone in ballo, amici di amici di amici. Però dovevano entrare a metà ottobre, ormai è metà novembre”.

E ancora: “Dai è il 16 e non li fanno mica arrivare a fine mese. Può essere che entrino dei personaggi grossi tipo Mara Venier. Però in questo caso sono visite a sorpresa, non è che restano in gioco. Quindi direi che finirà il giorno che era stabilito all’inizio”. Dello stesso avviso Lulù: “Sì anche io sapevo che doveva entrare qualcuno, però ormai è tardi. Ci sta che facciano venire la Venier a salutare Giucas, sarebbe bello. Comunque può essere che finisca a dicembre come doveva essere“.