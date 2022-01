“Io non c’ero”. Ma Sophie Codegoni poi ha saputo tutto. E ora distrugge l’amica della Casa

Sempre più ai ferri corti Sophie Codegoni e Jessica Selassiè al GF Vip. Fino a qualche giorno fa erano amiche poi la situazione è precipitata. Un rapporto che si è andato progressivamente esaurendo dopo l’entrata di Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore si è avvicinato alla 21enne, ma piace molto anche alla principessa. Durante l’ultima puntata del reality è entrata la mamma di Sophie Codegoni, la signora Valeria, che ha messo in guardia la figlia dall’amicizia con Jessica Selassiè.

“La vera amica è quella che ti dice le cose in faccia, Soleil è stata amica, perché vi siete dette qualsiasi cosa, ma poi vi siete chiarite, e non avete mai parlato alle spalle l’una dall’altra”. Poi la mamma ha rincuorato la figlia spingendola ad andare avanti nel suo percorso: “Sono venuta qua per darti una carica, forza, aprire i tuoi occhioni che hai un po’ chiuso. Sei super amata, sta passando un messaggio stupendo, della tua maturità, continua così perché sei fortissima e apri gli occhi perché quando parli di amicizia, a te qualcosa ti sfugge, l’amicizia deve andare su due binari uguali”.

Jessica Selassiè ci è rimasta molto male dopo le parole della signora Valeria ed scoppiata a piangere. Alfonso Signorini le ha chiesto cosa stesse succedendo e la principessa ha risposto così: “Ci sono un pò rimasta male. Sto piangendo perché mi dispiace che la madre veda malizia in quello che faccio, perché lo faccio sotto gli occhi di tutti. È il mio modo di fare, io sono fatta così, nel bene e nel male”.





E nelle ultime ore Sophie Codegoni parlando con Federica Calemme si è mostrata risentita dal comportamento della principessa. L’influencer non gradisce le battute della coinquilina nei confronti di Alessandro Basciano: frasi che la feriscono e le fanno mettere in dubbio l’amicizia: “L’amicizia si dimostra ed io gliel’ho dimostrata spesso. Le piace lui, le piace Barù, aspetta che ne entri un altro… capisci che è ingordigia questa, non colpo di fulmine. Le ho detto che le battute mi danno fastidio e le dice quando non ci sono. Ha smesso di fare battute ad Alessandro, lei ora ci prova. La mattina prima che arrivasse mia mamma gli ha detto ‘tu ancora non hai capito che hai fatto la scelta sbagliata?’, questa non è stata una battuta, io non c’ero”.

Federica Calemme cerca di far ragionare Sophie Codegoni e la invita a riflettere dal momento che anche lo stesso Alessandro Basciano non è del tutto innocente in questa situazione: “Dai qualche battutina gliel’avete fatta anche voi, siete due ragazze molto intelligenti, mettete da parte queste cose e andate avanti. Jessica non ci prova con Alessandro, fa solo battute, poi magari qualcuna ti può dar fastidio e ci sta, ma è anche Alessandro che le dà modo di fare queste battute. Mettiti nei panni di una persona che vede un ragazzo che le piace.. Capiscila”.