“Non vogliono che si sappia”. Sophie contro il GF Vip: non le va proprio giù quello che è successo

Al GF Vip 6 si continua a parlare delle presunte frasi razziste che Nathaly Caldonzzo avrebbe detto nei confronti delle principesse Selassiè. All’interno della Casa se ne parla da giorni e molti utenti si sono accorti del fatto che la regia ogni volta che si toccava l’argomento censurava o abbassava l’audio. Nathaly Caldonazzo, infatti, avrebbe detto qualcosa di molto grave che non è stato inquadrato dalle telecamere. Il tutto sarebbe avvenuto dopo la puntata in diretta di lunedì 21 febbraio.

Durante le nomination della puntata di giovedì 24 febbraio è stata Sophie Codegoni a rivelare cosa avrebbe detto l’attrice: “Io a sorpresa nomino Nathaly perché ho sempre apprezzato la sua coerenza nel dire le cose. A volte anche la sua durezza. Ma quando si va oltre ai limiti dell’educazione e del rispetto non ci sto più. Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito”.

Sophie Codegoni non si ferma e scende nel particolare: “Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù”.





Sul momento Nathaly Caldonazzo ha smentito le frasi di Sophie Codegoni anche perché queste parole non sarebbero mai andate in onda. È intervenuto Alfonso Signorini che ha affermato che se fosse andata in onda un’espressione inopportuna il Grande Fratello avrebbe preso l’impegno di discuterla e inquadrarla nella maniera più giusta. In piena notte dopo la fine della diretta Sophie Codegoni è tornata sull’argomento e si è sfogata con Davide Silvestri facendo anche un appunto al GF Vip.

“Sapevo che se non è uscita quella cosa, è perché non vogliono farla uscire”



“Sicuramente stasera sapevo che il mio pensiero era scomodo, perché magari era anche un po’ offuscata questa cosa – spiega Sophie Codegoni -. L’hanno lasciata passare magari per difendere noi, per proteggerci. Quindi mi è dispiaciuto perché sapevo che se non era uscita era perché non volevano che uscisse. Sapevo che era spigolosa la mia parola. Però purtroppo io sono così”.