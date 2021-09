Una delle grandi protagoniste del ‘GF Vip 6’ è senza ombra di dubbio l’opinionista Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta al suo fianco, insieme ad Adriana Volpe, e finora comunque si è comportata bene nel suo nuovo ruolo. Anche se il pubblico ha notato un comportamento particolare, che le ha provocato qualche critica di troppo. La voce è arrivata alle sue orecchie e a difenderla è intervenuta anche una nota conduttrice televisiva, che le ha fatto i complimenti.

Intanto, nell’intervista che andrà in onda a ‘Verissimo’ domenica 26 settembre, la donna ha voluto parlare della figlia Silvia: “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme”.

Durante queste sue prime puntate al ‘GF Vip 6’, Sonia Bruganelli si è messa in mostra con i suoi discorsi e proprio nella puntata del 24 settembre, l’ultima in diretta, ha avuto una discussione con l’ex fidanzata di Tommaso Eletti, Valentina. Le due hanno mostrato di avere visioni completamente differenti sulla relazione sentimentale avuta con l’ormai ex gieffino, che ha lasciato la Casa dopo aver perso il televoto con Davide Silvestri. Ma Sonia Bruganelli spesso ha avuto un atteggiamento diverso.





Nonostante dunque Sonia Bruganelli pare si stia trovando alla grande nella trasmissione di Canale 5, in alcune circostanze resta un po’ troppo in disparte e soprattutto in silenzio. E gli utenti hanno fatto notare questo atteggiamento. Lei l’ha presa con filosofia e ha commentato: “Penso che anche io dovrei condurre il Festival di Sanremo per fare un po’ di gavetta”. Dopo questa sua reazione, è intervenuta Rita Dalla Chiesa, che si è congratulata con l’opinionista spiegandone anche i motivi.

In riferimento ai momenti di silenzio di Sonia Bruganelli, la Dalla Chiesa ha affermato: “Preferisco un silenzio a parole e sorrisi senza senso. Spesso la risposta a quello che pensi si legge dai tuoi occhi”. E la coniuge di Bonolis ha risposto: “Sei davvero un tesoro”. Tanti altri utenti la penseranno sicuramente come Rita, ma c’è una fetta di pubblico che invece ha sottolineato questo aspetto negativamente.