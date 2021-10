Sorpresona per Aldo Montano nell’undicesima puntata del GF Vip 6. A inizio diretta, il campione di scherma è stato convocato nella Mystery Room da Alfonso Signorini: prima il tenero video della figlia Olimpia, poi il video della splendida moglie Olga. Che lo aspettava in giardino: i due hanno regalato così al pubblico un momento di grande dolcezza e romanticismo.

Aldo Montano è emozionantissimo mentre Olga gli parla della famiglia e dei figli, che stanno tutti bene, lo sprona a divertirsi e, non da ultimo, a vincere. Lo invita a proseguire il suo percorso, perché è Aldo Montano “un campione, non solo nella scherma, ma anche nella vita”. “Mi raccomando, però, sempre attentato, che io ti vedo”, le parole in diretta della 24enne in giardino, davanti al marito ma anche a tutti gli altri concorrenti accorsi a curiosare.

Sonia Bruganelli smaschera Paolo Bonolis al GF Vip 6

Poi, incalzata dal conduttore del GF Vip, la bella sportiva ricorda il momento in cui anni fa quello sportivo oggi nella Casa più spiata d’Italia, bello e italiano le anticipava che avrebbero fatto tante vacanze insieme per conquistarla. Questi viaggi, però, non arrivavano mai e così lo bloccò sui social. In quel momento Aldo Montano ha capito che doveva darsi da fare per quell’amore.





Alla fine Aldo Montano c’è riuscito a conquistare Olga e nel 2016 sono diventati marito e moglie. Ma qui arriva una rivelazione a sorpresa di Sonia Bruganelli. L’opinionista del GF Vip 6, sempre tagliente, questa volta ha messo nel mirino niente meno che suo marito, Paolo Bonolis. Anche lui come Montano, parole di Sonia Bruganelli, è stato un “millantatore”.

Prima di lanciare uno dei segmenti pubblicitari e riallacciandosi a questa dichiarazione, Alfonso Signorini ha chiesto alla sua opinionista come fosse il famoso marito all’inizio della loro relazione: “Bonolis ha millantato robe pazzesche, ricchezze, che aveva, ma all’inizio… Mi ha fatto un panegirico di se stesso”, ha ammesso Sonia Bruganelli. E poi: “Mi avrebbe portato a Formentera su una barca, che in realtà non aveva”. Insomma, per la gioia degli amanti del gossip ha svelato un aspetto di Paolo Bonolis che il pubblico ancora non conosceva.