Sta davvero succedendo di tutto al ‘GF Vip 6’ e stavolta è Soleil Sorge la protagonista. Ci sarebbe infatti in corso un flirt vero e proprio da parte della gieffina e il pubblico potrebbe andare veramente in delirio. Tutti se ne stanno accorgendo e sono convinti che tutto questo possa concretizzarsi a breve. L’intesa sembra aumentare sempre più e la stessa vippona ha fatto intendere che sta provando qualcosa di più. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno ancora altre indicazioni in tal senso.

Intanto, Gianmaria Antinolfi ha avuto un chiarimento con Soleil Sorge. L’influencer lo ha accusato di stalking. Prima del loro ingresso nella casa si vociferava di una loro storia, anzi “flirt”, come ama definirlo all’americana l’ex naufraga. Soleil ha lanciato un’accusa non indifferente: “È stato pesante, è arrivato al limite dello stalking”. E ancora: “Sei andato in giro a dire che io ero la tua fidanzata, è stato umiliante. Mi sono sentita oppressa”. Alla presenza degli altri inquilini della Casa del GF Vip i due hanno parlato.

Soleil Sorge ha avuto un avvicinamento sempre più forte con una protagonista del reality show di Alfonso Signorini e sul web stanno tutti sognando una clamorosa relazione sentimentale. Sarà proprio lei la prima ad iniziare una storia d’amore nella Casa più spiata d’Italia? Al momento non lo si può sapere con esattezza, ma il feeling c’è e la chimica pure. Tra l’altro, la stessa Soleil ha commentato anche se con un pizzico di ironia: “Non so se riuscirò a resistere a lei che mi corteggia”. Vediamo di chi stiamo parlando.





Si vocifera che Soleil Sorge sia sempre più unita a Sophie Codegoni e quindi potrebbe nascere qualcosa che vada oltre l’amicizia. Alcuni utenti hanno scritto: “Che duo le Solphie”, “Faccio il tifo per la formazione di questa coppia”. Quindi, è nato un vero e proprio hashtag per sostenere le due ragazze, che potrebbero anche provarci. Non resta che attendere anche la prossima puntata in diretta del ‘GF Vip 6’ per capire se Alfonso Signorini si soffermerà anche su questo. Intanto, in tanti sperano.

Secondo Alberto Dandolo, giornalista del noto portale di attualità e gossip. Soleil Sorge avrebbe vissuto una travolgente passione con l’attuale fidanzato di Francesca Cipriani. Parliamo di Alessandro, che la stessa ex pupa ha ricordato in diverse circostanze. La showgirl ha più volte affermato che il suo attuale compagno le ha cambiato completamente la vita. Ha pure confessato che con lui sta pensando di metter su famiglia.