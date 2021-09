Sta per iniziare il Grande Fratello Vip: lunedì 13 settembre parte la sesta edizione condotta da Alfonso Signorini. È stato ufficializzato il cast: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Alfonso Signorini ha parlato delle novità di questa edizione in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5. La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due “grandi sorelle”, delle pettegole tremende”.

Più di qualcuno ha storto il naso per la presenza di uno tra i “vipponi”: Tommaso Eletti, che si è fatto conoscere per la partecipazione a Temptation Island. Verso la fidanzata (molto più grande di lui) provava una morbosa gelosia, ma non si è fatto scrupoli nel tradirla con una delle tentatrici. Un’altra segnalazione arriva su Andrea Casalino: nella scheda di presentazione consultabile sul sito internet del GF Vip è stato scritto che nel 2010 ha vinto il titolo di Mister Italia.





Tuttavia pare che non sia così: almeno stando a quanto riferisce Miky Falcicchio (che quel titolo lo ha vinto proprio nel 2010) in un’intervista rilasciata al blog IGossip.it. “Appropriarsi di un titolo, mai ricevuto è quasi simpatico, se non generasse confusione…”. Secondo Miky Falcicchio inventarsi di aver vinto il titolo di Mister Italia è un po’ troppo: “Leggere Andrea Casalino ‘Mister Italia 2010’, è davvero assurdo, forse non ci crede nemmeno lui. Sono io ad aver vinto quel titolo e lui in quella edizione arrivò tra i primi 6 classificati…”.

Miky Falcicchio ha poi concluso l’intervista al portale IGossip.it non nascondendo la sua delusione per il fatto che nessuno sia andato a verificare che il nuovo concorrente del GF Vip Andrea Casalino avesse davvero vinto il titolo di Mister Italia 2010: “Sarebbe stato importante accertarsi della veridicità della notizia stessa…La mia domanda è: perchè?”.