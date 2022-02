“Assurdo, ce l’ha nella borsa”. Il gesto davanti alle telecamere e il pubblico invoca la squalifica per Lulù

Lulù Selassié è una delle grandi protagoniste di questa edizione del GF Vip 6. La principessa, in casa insieme alla sorella Jessica (Clarissa è stata eliminata), è famosa per il suo look eccentrico, con le sue lentiggini dipinte sul volto, le strane acconciature con mollette e fermagli colorati e il make up marcato. Ma c’è un altro dettaglio che fin dai primi giorni del GF Vip 6 ha incuriosito, non poco, il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Perché Lulù Selassié ha spesso con sé una borsa? C’è scritto sopra “Lulù farfallina” e la gieffina la trasporta in ogni angolo della Casa: cosa c’è dentro? Come riporta il sito Blogtivvu, al suo interno ci sono i trucchi e il profumo che si spruzza addosso costantemente.

GF Vip 6, scoppia la polemica: “Lulù ce l’ha nella borsa”

Nel corso di un daytime di qualche mese fa anche Alfonso Signorini aveva chiesto alla principessa cosa ci fosse all’interno della sua borsetta: “Che cosa contiene la mia borsettina da cui non mi separo mai? – le parole di Lulù – Allora… iniziamo con i miei occhiali rosa. Trucchi e trucchetti di ogni tipo. Blush, elastici per capelli. Poi c’è anche un palloncino molto carino che ho trovato in giro per la Casa”.





Felice per la sorpresa del fidanzato Manuel Bortuzzo il giorno di San Valentino – quando in diretta lo ha potuto incontrare nel giardino della casa e ha ricevuto un mazzo di rose e un mega peluche a forma di orsacchiotto – Lulù Selassiè è finita al centro della polemica dopo che il web ha notato qualcosa di insolito. Lulu Selassié è sul letto a rifarsi le unghie e Soleil Sorge, intenta nello stretching, le ha chiesto l’ora. A questo punto la principessa ha aperto la borsa e ha risposto: “È l’una!”. Da qui il sospetto di molti utenti del web.

Scusate ma che

storia è?

Dove ha guardato l'ora Lulu?

Ha il cellulare?

E poi guarda furtivamente la telecamera

😱😱😱#Gfvip #solearmy pic.twitter.com/Dgps3PCL7v February 17, 2022

“Dove ha guardato l’ora?!”, “Avrà certamente un telefonino!”, “Dove ha guardato l’ora Lulu? Ha il cellulare? E poi guarda furtivamente la telecamera”, “Squalifica immediata?”, le domante circolate su Twitter. Ma c’è anche chi ha pensato di potesse trattare del cronometro lasciato in dono da Manuel Bortuzzo prima di lasciare il GF Vip 6.