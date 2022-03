GF Vip 6, ora il conto alla rovescia è davvero iniziato. Solo una puntata, quella di giovedì 10 marzo 2022, separa i vipponi dalla finalissima. Lunedì 14 marzo, infatti, si spegneranno le luci della Casa ma soprattutto il pubblico di Canale 5 scoprirà chi è il vincitore o la vincitrice di questa lunghissima edizione. Prima, però, la semifinale.

Che sarà sicuramente imperdibile, anche perché piano piano si scopriranno tutte le carte, attraverso eliminazioni a sorpresa e non solo. Intanto la nomination tra Barù e Manila Nazzaro: chi uscirà definitivamente dal GF Vip 6 proprio a un passo dalla finale? I sondaggi online sostengono che il preferito è il nipote di Costantino della Gherardesca, ma la partita è ancora aperta.

GF Vip 6, scoop sulla semifinale



Dopo l’eliminazione Alfonso Signorini annuncerà tutti i finalisti di questo GF Vip 6. Per ora sono tranquilli solo Delia Duran, Lulù Selassiè e Davide Silvestri, che lunedì scorso ha battuto Soleil Sorge. A proposito: scoop a Mattino 5! Federica Panicucci, che come ogni giorno ha dedicato la seconda parte del programma al reality, ha svelato cosa succederà giovedì sera.





“Questa sera Soleil Sorge affronterà i concorrenti rimasti in gara, sarà un incontro-scontro perché lei non ha preso benissimo l’eliminazione a pochi giorni dalla finale”. Probabilmente l’influencer si toglierà anche qualche sassolino dalla scarpa, per esempio con Manila Nazzaro che lunedì scorso ha contribuito a mandarla al televoto definitivo del GF Vip 6.

Inoltre, ha anticipato la conduttrice di Mattino 5, per Lulù Selassié “ci sarà un video messaggio di una star internazionale per lei” e Alfonso Signorini indagherà sul rapporto attuale tra tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli che dopo l’eliminazione di lei sembrerebbe essere già finito. Infine, altro colpo di scena per i vipponi: altro televoto flash e dunque rischio uscita per tutti, non solo Barù e Manila.