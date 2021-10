“Voglio sposarti”. GF Vip 6, la proposta di matrimonio è in diretta. Che emozione per il vippone

“Per uno di voi questi sono gli ultimi minuti nella Casa”. Con queste parole Alfonso Signorini ha annunciato il momento più temuto della serata: il verdetto del televoto. A lasciare la casa è stato Amedeo Goria, giornalista Rai che poco prima aveva avuto una doppia sorpresa al GF Vip 6.

Sua figlia Guenda e la sua fidanzata Vera sono entrate in casa per un faccia a faccia. Alfonso Signorini ha mostrato al giornalista una clip in cui molti suoi coinquilini esprimono i loro dubbi e la loro sorpresa dopo l’incontro con Vera avvenuto nella scorsa puntata. Amedeo era entrato in Casa dichiarandosi single e alcuni suoi compagni, in particolare Manila e Alex, sono rimasti stupiti nel vedere la sua fidanzata così innamorata e in abito da sposa.

GF Vip 6, la proposta di matrimonio

“Sto bene con lei, siamo complici” ha spiegato il giornalista rispondendo ad Alfonso Signorini, che gli ha chiesto di chiarire il tipo di rapporto che ha con Vera: “Qualora lei sentisse l’esigenza di avere un figlio sarebbe giustificato ma io non me la sentirei”, ha spiegato il giornalista.





Il conduttore ha invitato il concorrente in passerella, dove ad aspettarlo ha trovato un bouquet da sposa e inaspettatamente è arrivata sua figlia Guenda: “Voglio dire davanti a tutti che sono fiera di te”, ha detto la ragazza, lo scorso anno nella casa insieme alla mamma Maria Teresa Ruta, commuovendosi. Dopo dolci parole di stima e di affetto Guenda Goria ha parla anche di Vera, spiegando al padre i suoi dubbi e le sue perplessità sulla donna e su quanto accaduto nelle settimane scorse.

Ma la notizia bomba è di Mirko, il fidanzato di Guenda, che entra in passerella per chiedere la mano della figlia: “Qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie, sono qui per chiederti come si faceva una volta la mano di tua figlia” ha detto il ragazzo visibilmente emozionato. Anche Amedeo si è mostrato molto felice della notizia.