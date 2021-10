La dodicesima puntata del GF Vip 6 è iniziato subito “a bomba”. Venerdì sera, 22 ottobre 2021, Alfonso Signorini ha inaugurato il nuovo appuntamento con una telefonata a sorpresa. Ha chiamato in diretta Paolo Bonolis per fare chiarezza sul retroscena inedito svelato da Sonia Bruganelli sull’inizio della loro storia d’amore. Lunedì, infatti, quando era ospite della Casa la moglie di Aldo Montano, l’opinionista del GF Vip 6 ha raccontato che quando ha conosciuto Paolo Bonolis quest’ultimo ha millantato grandi ricchezze.

E prima di lanciare uno dei segmenti pubblicitari e riallacciandosi a questa dichiarazione, Signorini ha voluto vederci chiaro e chiesto alla sua opinionista come fosse il famoso marito all’inizio della loro relazione: “Bonolis ha millantato robe pazzesche, ricchezze, che aveva, ma all’inizio… Mi ha fatto un panegirico di se stesso”, ha ammesso Sonia Bruganelli. E poi: “Mi avrebbe portato a Formentera su una barca, che in realtà non aveva”.

Paolo Bonolis, la telefonata a sorpresa al GF Vip 6

Pochi giorni dopo queste rivelazioni sul suo conto, Paolo Bonolis è stato ospite a Cartabianca. “Che ti devo dì? Per ogni pesce c’è l’esca giusta, evidentemente poi la signora ha abboccato…ha funzionato”, ha detto riferendosi a quella che poi è diventata sua moglie. E torniamo così alla nuova diretta del GF Vip 6, quando la questione è stata affrontata nuovamente.





E, a sorpresa, è arrivata la telefonata di Paolo Bonolis in diretta. E prima ha scherzato con il padrone di casa del GF Vip 6, poi svelato un “segreto”su sua moglie. “Allora Signorini prima di fare la trasmissione non passi per l’osteria sennò mi arrivi ubriaco”, ha detto scherzando. E poi, più volte “Statte zitto”, con Signorini che gli chiedeva pietà per condurre con 38 di febbre. Quindi le parole su Sonia Bruganelli.

La storia di un grande amore… così come è iniziato! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/h8zRBG3wxr October 22, 2021

“Io non ho fatto una promessa vana. Ho detto a quella che avrei voluto che diventasse mia moglie che la sarei andata a prendere per portarla per la sua prima volta a Formentera con una barca che ho definita mia perché ci stavo solo io. Mi è stata data da un mio amico molto caro e sono andato a prenderla a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo mantato di stelle. Quindi come dicevo era un’esca molto prelibata per prendere il pesce più prezioso del Mediterraneo”, ha spiegato Paolo Bonolis al GF Vip 6.