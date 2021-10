La sesta puntata del GF Vip 6 è stata particolarmente ricca di momenti significativi, che hanno messo alla prova i concorrenti del reality e anche di sorprese emozionanti. Come l’ingresso nella Casa del fidanzato di Raffaella Fico, Piero Neri, e quello della mamma di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani. A inizio diretta, invece, lunghi minuti di tensione tra studio e Casa quando Alfonso Signorini ha affrontato la questione “razzismo”, dopo le parole utilizzate da Soleil Sorge per zittire Ainett Stephens e Samy Youssef.

Uno scontro accesissimo, anche tra coinquilini, che hanno spinto il conduttore che tentava di prendere la parola ad alzare la voce. Ma il segmento più atteso della nuova puntata del GF Vip 6 era sicuramente quello dedicato a Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié e le notizie sulla loro famiglia. Soprattutto sull’arresto del padre che in questi giorni hanno invaso siti e giornali di gossip.

GF Vip 6, perché non c’erano “le opinioniste del popolo”

Le principesse Selassié hanno commentato le notizie secondo cui il loro padre sarebbe in carcere per truffa e non sarebbe discendente dell’imperatore di Etiopia, ma il figlio del giardiniere del palazzo. Le tre lo hanno difeso, hanno confermato di essere principesse e anche come si sarebbe diffusa l’errata indiscrezione che mette in dubbio la loro discendenza reale: “A palazzo c’era un giardiniere ed è l’uomo che ha portato mio padre in Italia per salvarlo”.







Ma a molti telespettatori non sarà sfuggita un’assenza nello studio del GF Vip 6: quella delle due “opinioniste del popolo”. Maria e Rosella erano state annunciate in pompa magna dallo stesso conduttore ma il loro sofà è “sparito” dopo solo due puntate. “Avremo due grandi sorelle, due signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende! […] Quando le ho viste me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse, funzioneranno di sicuro”, le parole di Alfonso Signorini.

Ma che fine hanno fatto allora le opinioniste del popolo del GF Vip 6? A quanto pare non le vedremo più in studio, come riporta il sito Biccy. “Saluto le nostri grandi sorelle che questa sera le opinioniste del popolo sentivano troppa nostalgia del loro divano di casa e ci stanno guardando”, ha spiegato Alfonso Signorini. Insomma, la novità annunciata prima dell’inizio del reality è durata poco, solo due puntate.