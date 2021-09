E anche la terza puntata del GF Vip 6 è andata. Ma non ha vinto la gara degli ascolti: battuta dall’esordio della terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone. La fiction con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Gennaro Silvestro e Tosca D’Aquino, in onda su Raiuno, è stata seguita da 4.496.000 spettatori pari al 21.8% di share attestandosi come programma più visto della serata di lunedì 20 settembre 2021.

Il GF Vip 6 non è infatti riuscito a battere il ritorno della fiction con Alessandro Gassmann: il reality condotto per la terza edizione consecutiva da Alfonso Signorini si è infatti fermato a 2.578.000 spettatori pari al 17.5% di share. Tornando alla terza diretta, il cast è ormai al completo. Nelle prime due puntate il pubblico ha avuto modo di conoscere i vipponi di Alfonso Signorini, che quest’anno sono 24 in tutto e dunque sono stati divisi in due gruppi.

GF Vip 6, Alfonso Signorini svela la novità in diretta

E nonostante siano passati pochi giorni dall’inizio dell’avventura nella Casa i concorrenti sembrano avere le carte giuste per rendere questa edizione frizzante. E che dire delle opinioniste, altra new entry. Via Pupo e Antonella Elia, dentro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma non saranno proprio sole perché durante la diretta di lunedì Alfonso Signorini ha fatto un annuncio.





Non era mai successo prima: dalla prossima puntata, arriveranno in studio due nuove opinioniste. “Ho un annuncio molto importante da farvi, da venerdì avremo nel nostro studio due nuove opinioniste. Sono le opinioniste del popolo, che noi abbiamo chiamato grandi sorelle, sono due sorelle, e hanno una caratteristica, dicono solo quello che hanno per la testa”. Nessuno spoiler sui nomi, ma il conduttore ne aveva parlato tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due grandi sorelle, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!”, ha raccontato il presentatore del GF Vip 6. Chi sono? “Erano le vicine di ombrellone a Moneglia di un amico che ha voluto farmele conoscere. Quando le ho viste, me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse. Funzioneranno di sicuro!”. Non resta che aspettare venerdì.