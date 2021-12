Succede di tutto quest’anno al ‘GF Vip 6’ e ora anche al di fuori del reality show stanno accadendo cose clamorose. Protagonista indiretto di questa vicenda è Manuel Bortuzzo. Il ragazzo si è trovato davanti due situazioni particolari: da un lato c’è Lulù Selassié che non vuole demordere e che vorrebbe stare insieme a lui, ma il nuotatore non prova gli stessi sentimenti. Poi c’è anche Sophie Codegoni, con la quale nell’ultimo periodo si era avvicinato. Ma poi è accaduto un qualcosa di inaspettato.

A proposito della principessa etiope, Manuel Bortuzzo aveva detto prima della puntata del 3 dicembre: “Non provo più niente per lei. E lo sa anche se continua. Le ho detto di lasciarmi in pace ed è un mese che glielo sto dicendo. Ha modi di approcciarsi troppo diversi da quelli di cui ho bisogno. Le dicevo di lasciarmi stare e mi seguiva per tutta la Casa, mi stava addosso. Se mi voleva davvero bene, non avrebbe mai dovuto fare certe cose”. E adesso al centro dell’attenzione è ritornato papà Bortuzzo.

Nonostante ci sia stato un avvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni, quest’ultima molto probabilmente non ha mai sentito qualcosa che potesse andare oltre la semplice amicizia. Infatti, ha deciso di non proseguire questa conoscenza in modo ancora più approfondito e si è fiondata su un altro gieffino. Non a caso nei giorni scorsi si è materializzato il bacio tra l’ex ‘Uomini e Donne’ e Gianmaria Antinolfi. Cosa che ha praticamente fatto arrabbiare il signor Franco Bortuzzo, autore di un gesto inaspettato.





Gli attentissimi utenti di Twitter si sono resi conto di una situazione incredibile, con il padre di Manuel Bortuzzo che avrebbe punito Sophie per aver baciato Gianmaria e non essersi legata al figlio. Infatti, avrebbe tolto il follow alla giovane e bellissima concorrente del ‘GF Vip’. E in tanti hanno ritenuto esagerata questa presa di posizione dell’uomo, come ha fatto notare questa utente: “Pensavo che fosse uno scherzo, questo sta fuori, ha defollowato Sophie perché lei non si è fatta una storia con Manuel”.

Pensavo che era uno scherzo che #bortuzzo senior ha defollowato #Sophie, invece è vero. solo perché lei e #Gianmaria hanno mandato in fumo il fatto che #bortuzzo family voleva che #Sophie e #Manuel si facevano una storia. Questo sta fuori. #Lulù ti sei scansato un fosso. #gfvip pic.twitter.com/nqtmz09tLp December 3, 2021

Intanto, Alex Belli si è innervosito con Soleil Sorge. Quest’ultima ha detto: “Il mio desiderio è quello di ricevere un messaggio da questa persona, voglio capire cosa pensa di tutto questo e che tipo di idea si sia fatto su questa situazione”. E lui ha replicato: “Di quale messaggio hai bisogno dopo i tre aerei che ti ha mandato?. Poi se ogni cosa che ti arriva dall’esterno deve essere doppia lama, meglio che stia fermo”.