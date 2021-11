“Magari…”. GF Vip, Manuel Bortuzzo senza freni. Bufera per il commento su Lulù Selassié

Dopo la pesante lite con Lulù Selassè, la principessa etiope con la quale ha avuto un flirt, Manuel Bortuzzo ha ricominciato a vivere un po’ più serenamente le giornate all’interno della casa del GF Vip 6. La pace però è stata interrotta da un nuovo tentativo di Lulù di riavvicinarsi al giovane.

Pochi giorni fa, all’ennesimo tentativo di riavvicinarsi, la reazione dello sportivo ha fatto discutere il pubblico del reality show, ma allo stesso tempo ha messo in luce il suo stato di esasperazione. In queste settimane i due hanno avuto un durissimo scontro, con un Manuel furioso e Lulù Selassié in lacrime.

GF Vip 6, polemiche sulla frase di Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié

Domenica scorsa un altro tentativo di riavvicinamento della principessa è andato a vuoto. Vista la principessa ai piedi del suo letto, Manuel Bortuzzo si è messo il cuscino in faccia e si è tolto il microfono dal collo, come per far capire a Lulù Selassié di voler dormire.





Lei a quel punto se ne è andata demoralizzata e lo sportivo si è subito rimesso il microfono e ha cominciato a scherzare con l’amico Aldo Montano. Ma nelle ultime ore c’è stato un altro comportamento di Manuel Bortuzzo che ha scatenato i social. Durante una chiacchierata sulla prossima eliminazione del GF Vip 6 con Soleil e Katia, lo sportivo ha risposto ”magari” alla frase della cantante ”potresti diventare vedovo”, riferita alla possibilità di Lulù di uscire dalla casa perché in nomination.

Anche dopo la Turandot Manuel Bortuzzo aveva criticato il comportamento di Lulù, che durante la messa in scena dell’opera si era addormentata: “Anche solo per il rispetto dell’opera, di Katia e del Grande Fratello che ci ha regalato questa cosa pazzesca… tu ti metti a dormire? Sono piccolezze ma per il rispetto… dormiva a bocca aperta. Quando Katia l’ha vista ha fatto una faccia!”.