Arrivano novità dal ‘GF Vip 6’ e più precisamente nei confronti di Manila Nazzaro, che è stata purtroppo protagonista di una situazione inattesa. Il tutto ha comunque un collegamento con quanto successo lunedì scorso, durante la puntata in diretta con Alfonso Signorini. Ma poi all’improvviso la compagna di Lorenzo Amoruso è rimasta incredula di fronte a quelle affermazioni inaspettate. E lei ha immediatamente reagito con parole destinate probabilmente ad aprire ancora discussioni.

Intanto, ci sono novità per quanto riguarda i nuovi ingressi. Se da un lato la conferma arriva per grandi nomi Vip, ovvero quelli del Divino Otelma, Antonella Fiordelisi e la sorella di Stefano De Martino, voci di corridoio sussurrano che la lista sembra volersi allungare. La prima candidata in lista, Luciana Turina, seguita da un altro grande nome, quello di Wilma Goich. Si aggiunge alla lista un altro nome Vip femminile, reduce da un’apparizione in casa, ovvero Iva Zanicchi. E poi Vera Gemma e Luigi Mastroianni.

Durante un momento quotidiano al ‘GF Vip 6’, i concorrenti non si trovavano in giardino ma dall’esterno della Casa più spiata d’Italia si sono udite delle urla ben precise. Innanzitutto è stato tirato in ballo, positivamente, il concorrente Nicola Pisu: “Nicola sei tutti noi”. Ed ecco poi arrivare l’affondo nei confronti di Manila Nazzaro: “Manila sei falsa”. Ad ascoltare quelle due frasi sarebbe stato Aldo Montano, che ha poi avvisato i compagni di avventura. E la decisione della regia è stata praticamente immediata.





La regia del programma ha deciso di alzare il volume della musica per non far sentire nitidamente quella frase, ma Manila Nazzaro si è indispettita e ha affermato: “Io le cose le dico prima in faccia e poi in confessionale. E come sono dura con Nicola quando non mi piacciono alcune cose, lo sono anche con gli altri. Quindi sentirmi urlare sei una falsa non mi ha toccato”. Difficile capire esattamente a chi si riferisse la voce fuori dalla Casa, ma Manila ha respinto al mittente le accuse.

Nelle scorse ore le sorelle Selassiè sono state protagoniste anche nelle ultime ore: in particolare Clarissa si è sentita male ed è svenuta in bagno. Immediatamente è scattata la censura da parte della produzione che ha staccato l’inquadratura e ha fatto vedere altri momenti della vita all’interno della Casa. Si tratta di una scelta precisa da parte della produzione, cioè quella di non spettacolarizzare il dolore.