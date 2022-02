GF Vip 6, riflettori accesi su Manila Nazzaro. Il reality show di Alfonso Signorini sta giungendo al termine della corsa. A scendere da quel treno un unico vincitore della sesta edizione che ha tenuto e continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Ed è ancora su Manila che i riflettori restano accesi.

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Lorenzo Amoruso e di un messaggio che sembrava tradurre intenzione di rottura definitiva a proposito della gieffina: “Non la riconosco più, ora devo riflettere”, aveva scritto Lorenzo Amoruso, facendo ipotizzare ad una rottura con la compagna. Poi un ulteriore messaggio avrebbe posto la situazione sotto una luce diversa.

“Il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua. Non sono qua nemmeno per fare teatrini o per dare visibilità alla mia compagna, come ha detto qualcuno”, ha poi ulteriormente chiarito Lorenzo. E oggi su quelle parole è tornato a parlare anche Aldo Montano ospite di Casa Chi.





“Riconosco poco queste parole. Non so se sono dettati da qualcosa di più alto o da un impulso non so legato a cosa. Non so se queste parole hanno uno scopo diverso, non so se è un messaggio che voleva mandare all’interno della Casa, magari sperava che si leggesse in puntata. E che quindi Manila potesse leggerle. Ma in queste parole riconosco poco Lorenzo, ripeto. Anzi, per niente”, ammette Aldo.

Poi, sempre a proposito della gieffina, Montano aggiunge qualcosa che riguarda gli equilibri stravolti in casa, soprattutto in merito alle amicizie: “Delia è stata un momento forse di rottura nel gruppo che si è andato a creare tra Soleil, Katia e Manila. Lo è stato sicuramente. Parere mio, in positivo. Si è staccata completamente da un blocco che non era gradevole”.