Grande Fratello Vip 6, le prime confidenze tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia. Da non crederci, eppure sembra che già dalle prime ‘battute’, sia scattato un rapporto di reciproca confidenzialità tra i due concorrenti. Riflettori accesi su Manila Nazzaro e quel momento di confidenze intime durante la sauna…

Sorprese dietro l’angolo, le telecamere del GF Vip non fanno in tempo ad accendersi e mirare dritte su di loro. È accaduto proprio mentre Manila Nazzaro si stava godendo il momento della sauna con un altro concorrente. Stiamo parlando proprio di Gianmaria Antinolfi. Toni confidenziali tra i due, per un effetto sorpresa che alza da subito l’asticella delle aspettative.

La sensibilità non è qualità da tutti e quella dell’imprenditore nonché ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha lasciato del tutto stupita la showgirl. La sua riflessione è stata immediata: “Sei stata una bellissima scoperta, sei proprio un ragazzo di cuore”.





E questo perchè l’apparenza inganna. Il caso di Gianmaria Antinolfi fa subito rumore, visto che non appena varcata la porta rossa del reality condotto da Alfonso Signorini, l’imprenditore è stato preso subito di mira dalle opinioniste in studio. Ma le riflessioni di Manila confutano del tutto alcuni posizioni prese inizialmente sul suo conto.

“Adesso ti sto conoscendo meglio. Di te pensavo fossi il personaggio più vuoto, quello che avrebbe potuto dare meno, anche perché non hai esperienza nel mondo dello spettacolo. In due giorni sembra che stiamo qui da una vita, ci parliamo come se fossimo amici da vent’anni”. Sarà l’inizio di una vera amicizia?