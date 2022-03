“È successo sotto la capanna con Jessica”. Nera di rabbia, Lulù smaschera Barù e spiffera tutto

La situazione tra Barù e Jessica è sempre più complicata e dopo la puntata il nipote di Costantino della Gherardesca ha cercato di capire le ragioni del suo dispiacere.

“Ci sono rimasta malissimo e sono delusa” ha detto la principessa riferendosi ai giudizi negativi dati da Barù sul suo conto, soprattutto tramite un Confessionale in cui ha parlato anche della famiglia della principessa. “Mi dispiace per il modo in cui ti ho detto queste cose”, ha detto Barù cercando di scusarsi con l’amica, che prova a fargli capire che ha iniziato a dubitare delle sue buone intenzioni dopo aver visto determinati atteggiamenti sospetti.

Lulù, la verità sulla capanna di Jessica e Barù

Jessica ha tenuto a precisare che – visto il loro rapporto – non si aspettava di essere messa costantemente alla prova soprattutto perché in questi mesi è sempre stata sé stessa: “Ti ho dimostrato quella che sono”. “Se non ci fossi rimasto male, non avrei detto quelle cose” ha detto Barù, ma la principessa sembra non accettare le sue scude: “Ieri hai mostrato cattiveria gratuita”.





Jessica, ferma sulla sua idea, non sembra intenzionata a voler risolvere la situazione. “Mi dispiacerebbe non chiarire” esclama Barù; “Anche a me” ribatte la principessa e aggiunge: “Tu mi piaci come persona, ma non mi piace il tuo atteggiamento”. Nella diatriba tra i due si è poi infilata Lulù, che in un confessionale fiume ha fatto alcune rivelazioni bomba sulla famosa capanna in cui si sono appartati la sorella e Barù.

“Perché non parla del bacio che si sono dati? Perché si sono baciati e lui le ha fatto giurare di non dire niente”. Una vera bomba su Barù, che probabilmente verrà a sapere la verità durante la finale del GF Vip 6. Sui social gli utenti sono divisi tra chi ha dato ragione a Lulù e chi, invece, nel gesto della principessa vede solo una ripicca.