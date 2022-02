Dentro la casa del GF Vip la situazione si fa tesa. Nelle ore scorse nuova lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano con frasi piuttosto dure. Non è la prima volta che succede tanto che, nelle settimane scorse, il gieffino era stato sanzionato da Alfonso Signorini con la nomination d’ufficio. Provvedimento che non era piaciuto a Basciano che si era opposto. “Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di m… ma sono obiettivo”.



E ancora: “Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto”. Al GF Vip Sophie Codegoni si era stretta a lui. Sophie Codegoni che, nella notte, è stata protagonista di un nuovo screzio con Alessandro. Il motivo? Un pranzo non preparato.



L’ex corteggiatore si è lamentato con Sophie perché non le aveva preparato il pranzo che le aveva promesso. “Va bene non cucinerò mai più niente visto che non ti ricordi. Cucinerò solo per me. Chi gli cucina? Perché dice che io non gli cucino niente da un mese? […] Sii obiettivo, io cucino sempre per te”, ha detto Sophie davanti alle telecamere del GF Vip. “Non cucinerò mai più niente. Io non ti cucinerò mai più niente”.







Parole che hanno suscitato la replica seccata dell’ex corteggiatore: “Io non sto con una persona che non cucina per me.” Nella notte, poi, nella coppia c’è stato un altro litigio. Alessandro si è innervosito perché Sophie è rimasta a chiacchiare con Delia e Antonio: “Sophie ma chi se ne frega di sti due. Non devi star lì ad incentivarli. Inizia a comportarti bene perché sinceramente anche queste cose qui non piacciono. Stasera mi hai fatto alzare”.



“Oggi la litigata era sdrammatizzata se tu che sei andata oltre. Sinceramente di stare con una persona che da due giorni non si comporta bene, preferisco starmene da solo – ha detto il concorrente del GF Vip -. Quando ritornerai ad essere la persona dolce che da attenzioni che ho conosciuto. Quella che dimostra senza fare le sfide e le scommesse allora potremo riparlarne. Continua ad avere le tue ragioni nessuno ti vuole dire nulla. C’è qualcosa che non sta andando bene”.