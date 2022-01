Al Grande Fratello Vip 6 gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da liti e scontri tra i vipponi che hanno reso cupa l’atmosfera che si respira nella Casa. Una sorta di tutti contro tutti in cui i vari inquilini non se le sono mandate di certo a dire. Anche il pubblico ha preso posizione e ha in più occasioni attaccato Katia Ricciarelli, le cui frasi nei confronti di Lulù Selassiè non sono passate inosservate. La cantante lirica si è resa protagonista di una serie di espressioni infelici nei confronti degli altri concorrenti. Ha apostrofato Lulù Selassiè prima come “scimmia” – commentando sotto i baffi la discussione avuta con Soleil – e poi, come se non bastasse, definendola “la principessa che sta con le gambe aperte”.

Alfonso Signorini in occasione della puntata di venerdì 7 gennaio è anche entrato nella Casa perché ha voluto guardare negli occhi i vipponi e ha fatto loro un discorso lungo che ha fatto leva sul senso di responsabilità dei concorrenti. “La vostra è incapacità ma il limite è stato oltrepassato, vi chiediamo di prenderne atto e recuperare lo spirito con cui avete iniziato questa avventura. Non vi riconosco più, non riconosco più quel patto di fiducia che abbiamo sottoscritto. Ho sentito il bisogno di guardarvi. L’intolleranza non significa sparare cavolate dalla mattina alla sera”.

Tuttavia non sono bastate le parole di Alfonso Signorini per calmare le acque. La situazione nella Casa resta tesa tanto che si sono creati due gruppi che fanno fatica a dialogare: da una parta Katia Ricciarelli, Manila e Soleil, dall’altra Miriana, le sorelle Selassiè e Nathalie Caldonazzo. In molti non sembrano propensi ad accettare gli atteggiamenti di Katia Ricciarelli, tra loro anche Barù Gaetani che sembra aver cambiato opinione sulla cantante lirica.





Barù Geatani è uno che non ha peli sulla lingua, dice sempre quello che pensa. Già in occasione della ramanzina di Alfonso Signorini si era trovato in disaccordo, si è lasciato andare a un commento negativo sulla gestione di tutto il blocco e sulla mancata presa di posizione nei confronti della Ricciarelli: “Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere, non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fucked. Cose brutte”.

Nelle ultime ore Barù Gaetani ha lanciato una frecciata velenosa a Katia Ricciarelli. Il tutto accade quando, mentre fa colazione, la cantante lirica afferma: “Ragazzi 50 anni di lavoro e adesso sono quattro mesi che non apro bocca, mai è successo”. Di fronte a questa sua affermazione, Barù non riesce proprio a trattenere ciò che pensa: “Ora aprire bocca.. la apri anche abbastanza”. Katia Ricciarelli resta colpita dalla risposta e prova a reagire alla provocazione: “Beh, ho imparato da te, hai una linguaccia. Almeno ogni tanto io dico qualche volta di giusto, tu bleah…”. La cantante lirica ha accusato il colpo e sui social in tanti hanno applaudito alla risposta di Barù Gaetani.