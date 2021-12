“Vergognatevi”. GF Vip, è guerra anche a Natale: Katia Ricciarelli è furiosa. “Non avete rispetto”

Guerra aperta al Grande Fratello, Katia Ricciarelli non risparmi nessuno neppure nel giorno di Natale. La cantante, furiosa, se l’è presa ancora una volta con Lulù Selassiè. Tutto è successo mentre stavano provando i canti di Natale. “Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. Vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo e io le farò (riferendosi probabilmente alle nomination, ndr). Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta”.



A far scattare Katia Ricciarelli il fatto che Lulù Hailé Selassié stesse usando l’asciugacapelli mentre i vipponi provavano i canti di Natale. Il rumore ha particolarmente indispettito Katia che è esplosa. Che Lulù passi molto tempo davanti allo specchio e che sia una perfezionista del make-up è segno evidente a tutti, ma Katia questa volta è anche passata all’azione, sottolineando questo aspetto della concorrente con un pizzico di sarcasmo.



Ed è la seconda volta in pochi giorni. Ieri infatti Katia Ricciarelli aveva confidato a Davide Silvestri, di non voler avere più niente a che fare con Miriana Trevisan, perché la reputa una donna incoerente e falsa: “Vorrei e non posso, questo è il suo motto. Se io una cosa la voglio, la faccio. Viene sempre da me in camera. Quella volta che mi ha nominata, era stata fino alle 9 da me. Capisci? Tre volte l’ho perdonata”.







“Avevo questo sentore di grande menzogna e così è stato. Poi l’ho sempre perdonata, ha chiesto scusa. Questa volta non me l’aspettavo”. Ha detto Katia Ricciarelli. “Eravamo lì a mangiare e mi ha detto che le ho dato della santarellina. Ora che è in nomination, ha trovato questo modo per accusarmi. Per me lei è una persona che non conta più. Basta, è finita”.



Quindi Katia Ricciarelli ha aggiunto: “Dice in giro che mi vuole bene e che quando la guardo male, lei piange. Così come mi sono arrabbiata quando Miriana ha accusato Soleil di giocare per tattica con Alex. Da che pulpito, tu hai una situazione che è equivoca e vai ad accusare una ragazza di 25 anni. Non mi va di essere presa per i fondelli”.