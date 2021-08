GF Vip 6, la partenza si avvicina. Sembra ieri che gli ultimi vipponi tra cui il vincitore dell’edizione numero 5, Tommaso Zorzi, spegnevano le luci della Casa, e invece ancora poche settimane ed ecco la prima puntata del nuovo, imperdibile show targato Alfonso Signorini. La data da segnare sul calendario è il 13 settembre 2021 e il conduttore ha già confermato i nomi degli opinionisti al suo fianco: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Non ci saranno più, dunque, Pupo e Antonella Elia a commentare le avventure dei concorrenti e a punzecchiarli.

Ecco, i concorrenti. Una di loro avrebbe già firmato, fa sapere Alberto Dandolo sulla sua rubrica all’interno del settimanale Oggi. Perché di indiscrezioni circolano a più non posso in questi giorni, ma stavolta, dopo che questo nome era stato già lanciato dal magazine, ci sarebbe la conferma del contratto già firmato. In totale parteciperanno al GF Vip 6 una ventina di “Vipponi più o meno noti” e “ci sarà anche una cantante lirica”.

GF Vip 6, “una concorrente ha già firmato”

È Katia Ricciarelli la prima concorrente ad aver concluso la trattativa, scrive Alberto Dandolo nella rubrica ‘Ah saperlo’: “L’artista 75enne avrebbe già concluso la trattativa, convinta da un cachet non indifferente. Per l’ex moglie di Pippo Baudo non sarebbe la prima volta in un reality show. Nel 2006 ha partecipato a La Fattoria targata Barbara D’Urso. Nulla di paragonabile all’esperienza tra le quattro mura della Casa di Cinecittà, che sarà molto più lunga e intensa”, si legge.





Qualche settimana fa, Katia Ricciarelli aveva smentito il rumor sulla sua partecipazione al GF Vip 6 lanciato sempre da Oggi. O meglio, la sua non era stata una vera e propria smentita, perché aveva comunque lasciato aperto uno spiraglio. “Non posso dire nulla perché non ho ancora le idee chiare in merito”, aveva affermato. Tante, ancora, le voci sui suoi coinquilini.

Se fossero tutte confermate, Katia Ricciarelli dividerebbe gli spazi della Casa di Cinecittà con Amedeo Goria, Manila Nazzaro, Nicola Pisu (che è figlio di Patrizia Mirigliani), Carmen Russo, Davide Silvestri, tre principesse etiopi, Ainnet Stephens, Alex Belli, Moreno, Luca Vismara, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Tommaso Eletti di Temptation Island 2021. Ma staremo a vedere nei prossimi giorni.