GF Vip 6, c’è lo scoop. Ma non arriva da Alfonso Signorini che, anzi, è rimasto senza parole quando se l’è visto “bruciare” in diretta. Non siamo ancora nello studio del reality show ma al Tg5, durante il consueto collegamento al termine del telegiornale delle 20. Poco prima della nuova puntata del GF Vip 6, Cesara Buonamici si è sintonizzata con il conduttore per il lancio del reality. E qui è arrivato lo spoiler su un nuovo concorrente.

Si sa che il programma coi vipponi farà compagnia al pubblico fino a marzo 2022 e si sa anche che presto la Casa più spiata d’Italia sarà abitata da nuovi personaggi. Nelle ultime settimane sono entrati Patrizia Pellegrino (che è uscita al termine della 25esima puntata, ndr) e Maria Monsè (che invece ha fatto il pieno di nomination). Poi il grande ritorno nella Casa di Valeria Marini e Giacomo Urtis ma come concorrente unico.

GF Vip 6, il nuovo concorrente spoilerato al Tg5

Sugli altri vipponi nessuna certezza ancora, dopo aver annullato improvvisamente l’ingresso di Ferdinando Giordano, altro ex GF, e Giulio Raselli di UeD. Ma come anticipato è stata Cesara Buonamici a regalare lo scoop su un nuovo concorrente del GF Vip 6 al pubblico. “Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io” ha esordito la giornalista durante il collegamento con Signorini al Tg5.





“È vero che arriva Kabir Bedi?”, ha chiesto la giornalista. E Alfonso Signorini, sbalordito: “No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle? Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che tutti conosciamo”. Il conduttore poi cercato di sviare, raccontando le anticipazioni della serata. Ma Cesara Bonamici, però, ha lanciato un altro spoiler inaspettato: “Alfonso dammi un’altra notizia. Ma non arriva Pippo Baudo per Katia?”.

“Ciao, ti saluto, non parlo più”, ha chiuso col sorriso il padrone di casa del GF Vip 6. Quindi Kabir Bedi nuovo concorrente? Così pare, anche se non è chiara la tempistica. Per l’attore, 76 anni, sarà il secondo reality della carriera. Nel 2004 ha infatti preso parte alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura, classificandosi secondo subito dietro Sergio Muniz.