Sta per iniziare una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Gli inquilini della Casa hanno trascorso il Natale a Cinecittà e non sono mancati i colpi di scena. La settimana trascorsa, come ha spiegato Alfonso Signorini nel video delle anticipazioni pubblicato sul profilo Twitter del GF Vip, è stata all’insegna della gelosia. Come quella che Jessica Selassiè prova nei confronti di Alessandro Basciano. L’arrivo dell’ex tentatore ha rotto degli equilibri tra le ragazze della Casa.

Jessica Selassiè è gelosa del flirt tra una delle sue migliori amiche (Sophie Codegoni) e la new entry nel reality. A farla esplodere è stato il comportamento di Sophie Codegoni che prima ha negato di avere un interesse nei confronti di Alessandro poi ha trascorso la notte con lui. “Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda con Gianmaria – ha detto Jessica Selassiè ad Alessandro Basciano -. Così ti sei buttato su di me dicendo “è carina è simpatica”, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su di lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro.

Durante la puntata di lunedì 27 dicembre, si parlerà della storia tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Il feeling tra i due è abbastanza evidente e nelle ultime ore c’è stato un bacio appassionato. Durante la festa organizzata per il compleanno di Jessica Selassiè, i due hanno fatto un passo avanti ed è scattato il primo vero bacio, con tanto di dichiarazioni. I due si sono stretti in un forte abbraccio, ma a mancare non sono di certo i numerosi baci che questa volta si scambiano proprio davanti a tutti i loro compagni d’avventura.





Infine Alfonso Signorini ha annunciato un nuovo concorrente. Si tratta di Kabir Bedi. In questi giorni sta effettuando la quarantena e sarà in collegamento pronto nei prossimi giorni a fare il suo ingresso. “Amiche state pronte perché sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip un concorrente indimenticabile: Kabir Bedi, la tigre della Malesia. Si trova in quarantena e ci collegheremo in diretta con lui. Mi dicono che stia occupando il suo tempo in albergo con lunghe meditazioni”

Questa sera Kabir Bedi, alias Sandokan, sarà in collegamento con noi durante la puntata… in attesa del suo ingresso ufficiale nella Casa di #GFVIP

Il Grande Fratello Vip per Kabir Bedi sarà il secondo reality della carriera, dato che nel 2004 ha preso parte alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura, classificandosi secondo dietro Sergio Muniz. Kabir Bedi ha 76 anni, è un attore nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, nel Punjab Pakistano. La sua fama, che ha raggiunto picchi importanti anche in Italia, è dovuta principalmente all’aver interpretato il suolo di Sandokan. La mamma, Freda Bedi, si convertì al buddismo mentre il padre era un discendente del primo guru dei sikh.