Manca pochissimo alla fine del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Il countdown ormai è partito e il 14 marzo sarà proclamato il vincitore della sesta edizione. Gli inquilini nella casa sono sempre meno e nella puntata andata in onda lunedì 7 marzo due concorrenti hanno dovuto abbandonare il gioco.

Nel primo televoto della puntata Davide Silvestri ha passato il primo turno e alla fine, a doversi scontrare, sono state Jessica Selassié e Miriana Trevisan, che ha dovuto lasciare il reality show. Nel secondo televoto flash l’attore ha sconfitto Soleil Sorge ed è finito di diritto in finale. Dopo la puntata Manila Nazzaro e Jessica Selassié hanno parlato della finale e della possibilità di vincere il montepremi da 100mila euro.

GF Vip 6, Jessica Selassié e Manila Nazzaro parlano di soldi

“I soldi ci farebbero comodo anche per aiutare la famiglia. Ok che tutti abbiamo bisogno di soldi, però i casi sono diversi. Poi voi comunque guadagnate di più qui rispetto a noi due. Se vogliamo parlare di soldi e guadagni, di quanto ho guadagnato stando qui a lavorare per sei mesi, vi posso assicurare che è meno, del meno, assolutamente meno di quello che prendi tu e gli altri”, ha detto la principessa a Manila Nazzaro.





Come già accaduto nei giorni scorsi, Manila Nazzaro ha spiegato a Jessica di vedere il GF Vip come una grande opportunità per il futuro e non solo una possibilità di vincere il montepremi: “Jessy ok non avrai guadagnato chissà quanto, ma tu stando sei mesi qui dentro hai investito sul tuo futuro, Diciamo che è comunque un investimento”.

Manila ha spiegato che è normale che lei e Lulù prendano un cachet più basso rispetto a lei e ad altri concorrenti: “Poi ovvio che prendi meno rispetto a noi e ci sta dai, penso che abbiamo 20 anni di carriera in televisione. Quindi ci sta pure che le cifre siano diverse. Dunque è chiaro che non si possono fare dei paragoni. Stesso discorso vale per te Lulù, ma si tratta comunque di un bell’investimento“.