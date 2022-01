Nervi sempre più tesi al GF Vip 6. L’atmosfera è diventata pesante a causa di numerosi scontri, polemiche e crolli psicologici dovuti alla durata del reality. Molti vip sono dentro la Casa da metà settembre, sono trascorsi 4 mesi. Anche le critiche ad Alfonso Signorini, colpevole secondo una parte del pubblico di non aver punito Katia Ricciarelli per le sue uscite infelici, non aiutano. Lo stesso conduttore è stato costretto ad entrare per fare una ramanzina ai concorrenti.

Ma il clima non è che sia cambiato più di tanto. Ormai è rottura aperta tra le fazioni. Da un lato Lulù e Jessica Selassié con Manuel Bortuzzo e pure Davide Silvestri, dall’altro Katia, Manila e Soleil. La spaccatura tra più giovani e più grandi è totale. Tutto condito da condizioni igieniche precarie per cui i vip sono stati anche puniti recentemente. Poi c’è lui, Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore napoletano negli ultimi giorni è stato protagonista di un avvicinamento, con bacio, a Federica Calemme.

Il 9 gennaio scorso, tuttavia, è uscita una notizia che non farà felici gli ammiratori di Gianmaria Antinolfi: ”Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta, altrimenti perderà il lavoro”. Così l’esperto di gossip Parpiglia che ha aggiunto: “Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente”. Al suo posto già sono stati fatti i nomi dei fratelli Onestini, Luca e Gianmarco, volti noti dei reality e non solo. Anche Manuel Bortuzzo sta per uscire. Ora sembra arrivato il momento dell’uscita di Gianmaria.





Il manager ha rinviato più volte il suo addio al GF Vip. Prima per Sophie, ora per Federica. Ma nella serata di ieri, mercoledì 12 gennaio, Gianmaria Antinolfi parlando con Manila Nazzaro ha fatto una rivelazione. L’ex miss Italia gli stava svelando il contenuto della lettera che ha scritto per Manuel. Poi i due si sono abbracciati e Gianmaria ha detto chiaro e tondo quando intende andare via.

Gianmaria Antinolfi ha confidato a Manila Nazzaro: “Io vado via il 24”. La vip gli chiede “Perché?”, e lui risponde: “Non ce la faccio più amore, il primo febbraio devo andare a lavorare, l’ho promesso…”. Dunque l’imprenditore ha confermato quanto si diceva già da qualche giorno. Questioni lavorative non più rinviabili chiamano. Sull’addio di Gianmaria è intervenuto, ospite di Casa Chi, anche il fratello Francesco Perillo. Quest’ultimo prima ha detto che il vippone avrebbe dovuto lasciare già a fine dicembre sempre per lavoro.

Ma ha trovato un accordo con il datore ed è rimasto. Poi però ha fatto una previsione: “Adesso effettivamente il tempo è scaduto ed è un bel dilemma: resta o va via? Se dovessi scommettere la quota più alta sarebbe sul resta. Secondo me alla fine resterà, nonostante l’impegno preso fuori”. E voi che pensate: resta o va via?