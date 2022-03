Due eliminazioni e quattro in nomination nella puntata del GF Vip 6 del 28 febbraio. A due settimane dalla finale Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano hanno dovuto abbandonare la casa dopo un televoto lampo e in nomination sono finiti Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Davide Silvestri.

In puntata si è parlato anche delle presunte frasi razziste da parte della Caldonazzo e rivolte alle principesse, che secondo il GF Vip 6 non sono mai state pronunciate: “Abbiamo analizzato tutti i filmati e non c’è traccia”, ha detto Alfonso Signorini. Come non risulta che Nathaly abbia detto che le ragazze sono protette. Alessandro Basciano continua a tenere la linea a dire di aver sentito quelle parole ma il conduttore ha chiuso il discorso.

GF Vip 6, Giacomo Urtis: “Sapevo di Sophie Codegoni e Fabrizio Corona”

“Stai tranquillo che se le avesse pronunciate le avremmo dato due calci e via, poi sai che il mondo dei social è attento a tutto e di queste tue accuse non c’è traccia”, ha concluso il conduttore. Durante la puntata è stato trattato un altro tema: il flirt tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona.





Signorini ha mostrato le foto del settimanale “Chi” in cui Fabrizio Corona in una intervista dice di aspettare Sophie e di non considerare la storia chiusa. Soleil conferma che i due sono stati insieme e il conduttore ha chiesto informazioni anche a Giacomo Urtis. “Cosa so di questa storia? Alfo tu lo sai che sono una tomba e non dico mai niente. Vuoi che dica quello che so? Ok, sì io sapevo di questa cosa, ero a conoscenza della loro relazione. Posso dire che è tutto vero quello che dice Fabrizio”.

La prossima a uscire deve essere Sophie, una che è innamorata di Corona e ne tesse le lodi in diretta nazionale si merita di sparire dal panorama dello spettacolo #gfvip March 1, 2022

E ancora: “Cosa ho visto prima del GF Vip? Lei a casa di Fabrizio. Io Sophie l’ho vista la prima volta proprio a casa di Fabrizio ed è lì che è nata la nostra amicizia. Se devo essere sincero ho notato che era più innamorata lei di lui, questo è quello che ho notato”.