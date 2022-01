Tanta “carne al fuoco” nella 36esima puntata del GF Vip 6. Parole di Alfonso Signorini, che venerdì 21 gennaio 2022 ha guidato una diretta piena di colpi di scene e di sorprese. Ma come era prevedibile la serata si è aperta con il conduttore che ha parlato delle divergenze che si sono venute a creare tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro dopo l’ingresso nella Casa di Delia Duran.

A proposito, Alex Belli ha avuto la possibilità di entrare per l’ennesima volta al GF Vip 6 e avere un faccia a faccia con la moglie, che nei giorni scorsi aveva detto di volerlo lasciare, e anche con la sua amica Soleil Sorge. L’attore ha incontrato Delia Duran per rassicurarla del loro rapporto, ma la discussione ha preso subito tutta un’altra piega.

GF Vip 6, chi è uscito dalla Casa

“Io ti ho scelto quando sono uscito, è inutile che fai santa Maria Goretti perché quello che ho raccontato di Delia non è quello che vuoi far trasparire – le parole di Alex Belli – Io ho un’amicizia con Sole, ed è un’altra cosa. La versione dei fatti che devi dare te è la verità. L’amore è libertà, i post che io ho fatto sono di amicizia, non vanno a mirare il nostro amore. So che sono state immagini forti, ma noi siamo altro, è un rapporto libero”.





Ma non solo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Si è parlato anche di Lulù Selassié e di Manuel Bortuzzo, che uscirà dalla Casa lunedì prossimo. Alfonso Signorini ha fatto ascoltare una dolcissima lettera che lo sportivo ha scritto per la principess. A proposito di uscite, anche il verdetto del pubblico sui nominati di lunedì scorso al GF Vip 6, quindi Giacomo Urtis con Valeria Marini, Davide Silvestri, Federica Calemme e Jessica Selassié.

Dopo aver chiesto ai vipponi chi avrebbero voluto vedere fuori, è arrivata la tanto attesa busta. Il primo concorrente a salvarsi è stato Davide (24%), poi Federica (20%) e infine Jessica (41%). Il pubblico ha quindi deciso di mandare a casa Valeria Marini e Giacomo Urtis (15% di preferenze) entrati e usciti come unico concorrente del GF Vip 6. Soleil Sorge è sembrata quella più dispiaciuta di questo verdetto, ma un po’ tutti perché la showgirl e il chirurgo hanno portato una ventata di allegria. La Casa perde due pezzi da novanta con questa eliminazione.