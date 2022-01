Venerdì 28 gennaio 2022 una nuova puntata del GF Vip 6. Puntata piena di sorprese, litigi, chiarimenti e colpi di scena. Tra le tante cose successe Alex Belli è tornato in studio ed è stato messo sotto torchio da Alfonso Signorini su Delia Duran e Soleil Sorge, Giucas Casella si è reso protagonista di una sfuriata clamorosa e inaspettata contro Nathaly Caldonazzo.

Ancora, Kabir Bedi ha commosso tutti raccontando del drammatico suicidio del figlio. E poi Barù, finito in nomination, che ha discusso con Nathaly per delle battute fatte durante questi giorni che non le sono proprio piaciute. A proposito di nomination, la puntata di venerdì del GF Vip 6 ha visto anche un’eliminazione. A rischio, oltre al nipote di Costantino della Gherardesca, anche Federica Calemme e Nathaly Caldonazzo.

GF Vip 6, chi è uscito definitivamente dalla Casa

Già all’inizio della diretta del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha chiamato i tre al centro del salone e mentre davano le spalle al led e ha chiuso il televoto. Dopo una breve conversazione, in attesa della busta, il conduttore ha fatto sapere che il primo a salvarsi è stato proprio Barù. Poi, come sempre, ha proseguito a trattare altri argomenti lasciando in sospeso le altre due concorrenti.





A metà circa della puntata del GF Vip 6, il verdetto. Giunti al momento dell’eliminazione dalla Casa, tra Nathaly Caldonazzo e Federica Calemme a uscire è stata proprio questa ultima. Il pubblico, infatti, ha preferito di gran lunga far restare in gioco Barù. Lo dicono le percentuali: l’unico maschio della Casa finito in nomination questa settimana è stato salvato dal 53% del pubblico, Nathaly dal 33% e, infine, Federica dal 14%. Ma di fatto la modella se l’aspettava.

Tra i più dispiaciuti, dopo l’eliminazione definitiva dal GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi. Con Federica Calemme ha infatti avuto un flirt nella Casa. Ma poco male, lunedì prossimo anche l’imprenditore lascerà il reality. Sempre lunedì, poi, il pubblico deciderà chi mandare in finale tra Delia Duran, Soleil Sorge e Giucas Casella. Il prossimo televoto è infatti in positivo e il vip più votato sarà anche il primo finalista.