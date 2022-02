Al GF Vip 6 il momento della doccia è sempre atteso e in queste ore alcuni vipponi hanno regalato forti emozioni ai milioni di telespettatori che quotidianamente li seguono. Ovviamente sono le donne donne a mandare in tilt i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini.

In queste ore sono state Lulù Selassiè e Soleil Sorge a regalare una doccia ad alto tasso erotico ai telespettatori e agli inquilini che in quel momento pranzavano. Bikini striminziti e movenze bollenti per le due coinquiline, che sulle note della musica in filodiffusione si sono scatenate.

GF Vip, la doccia di Soleil Sorge

Dopo un po’ anche Sophie Codegoni si è unita alle due amiche per completare la coreografia e sui social il momento hot è stato ovviamente commentato. Tra chi ha apprezzato e chi, invece, ha criticato Lulù e Soleil per aver esagerato, c’è stato anche chi ha esultato, ma per un altro motivo.





“#gfvip Soleil sta facendo la doccia mo parte l’inno nazionale”, si legge tra i commenti di Twitter. Molti utenti, infatti, hanno spesso criticato la poca igiene dell’influencer e per questo motivo hanno gioito per averla vista sotto la doccia. “Però, la puzza sotto le ascelle va via con la doccia e questo avviene.. dovrebbe avvenire anche con i piedi, ma Soleil più e più volte è andata a dormire con i piedi lerci. Questo è sinonimo di? Ah si, cattiva igiene”, “Pensa a Soleil son 72 ore senza doccia e piedi sempre più neri”, si legge ancora su Twitter.

#gfvip ha detto Signorini che ci sarà un colpo di scena tra poco Soleil si è fatta la doccia February 14, 2022

Qualche giorno fa anche Davide e Barù si sono lamentati della sporcizia e del caos fatto da Soleil in casa e a metterci il carico da novanta era arrivata anche Delia: “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Soleil, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. A me la sporcizia non piace”, aveva detto la moglie di Alex Belli.