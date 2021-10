Vera Miales e Guenda Goria, rispettivamente fidanzata e figlia di Amedeo Goria, sono state nuovamente ospiti del Grande Fratello Vip e sono entrate nella Casa di Cinecittà. E in studio succede di tutto: vale la pena riavvolgere il nastro per capire bene cosa è realmente accaduto. Tutto comincia con la sorpresa che Vera Miales fa ad Amedeo Goria: la donna si presenta vestita di bianco. Ora che ha ottenuto il permesso di soggiorno le piacerebbe sposarsi. Ma il giornalista non vuole, non subito almeno.

Sua figlia Guenda (che l’anno scorso ha partecipato al reality) è furibonda per come la fidanzata di suo padre si sta comportando: “Io non ho mai avuto nulla contro di te, quello che penso è che tu non lo abbia mai supportato”, sbotta e continua ad attaccare la fidanzata del padre. “Quando faceva il provolone tu attaccavi le donne e non lui. Il tuo desiderio di fare interviste e andare nei programmi lo capisco, ma credo che questa potrebbe essere una chance per te. Io me la prendo perché io soffro di endometriosi e scherzare su un tema come la gravidanza lo trovo assurdo. Non si può giocare. Troppe coincidenze e tu non hai mai smentito nulla hai aspettato che ti chiamasse Alfonso nella casa”.

A questo punto Vera Miales prova a difendersi: “Sono successe tante cose, alla produzione ho portato documenti e certificati, perché quello che dico è vero. Proprio perché io vi voglio bene non sono abituata a esprimere un problema ma risolverli. L’ultima notte ti ho mandato in bianco perché c’era un motivo”. In studio il conduttore Alfonso Signorini ascolta tutto quello che si dicono nella Casa e preferisce abbandonare lo studio. Quindi rientra e chiede a Vera Miales di dire la verità.







“Io faccio il direttore di giornale da un po’ di tempo e sinceramente. I paparazzi dovevi vivi tu non li conosco. Dì la verità è vera questa gravidanza e soprattutto che tu non hai chiamato nessuno per farti fotografare?”. Vera conferma tutto e dice che spesso viene fotografata sul posto di lavoro da chiunque facendola sentire un animale del circo. “Se è così ti chiedo scusa, Amedeo a te non vuole rinunciare, risolvete la vostra vita insieme fuori dai programmi tv”, chiosa Signorini.

In precedenza Amedeo Goria aveva incontrato la figlia Guenda in compagnia del fidanzato e i due hanno annunciato che presto si sposeranno. “Babbo del mio cuore, questa sera sei in nomination e potresti uscire – dice Guenda Goria, trovandosi faccia a faccia con il padre -. Voglio dire davanti a tutti che sono orgogliosa di te, fiera dell’uomo che sei. Quando ero bambina tante volte non c’eri e io ne soffrivo, e ti chiedevo di tornare. Io pensavo fosse colpa mia, poi col tempo ho capito che tu e mamma vi siete separati. Poi a Roma abbiamo iniziato a vivere insieme e hai iniziato ad essere un papà straordinario”. A sorpresa, infatti, arriva il fidanzato Mirko: è proprio lui ad annunciare al giornalista la notizia. “Qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie”, afferma il ragazzo.