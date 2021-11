“È allucinante”. GF Vip: furia contro Alfonso Signorini, l’ex gieffina vomita tutto

Durante le 23esima puntata del GF Vip 6, Lulù Selassiè ha avuto un attacco di panico e nel bello della diretta si è chiusa in bagno in preda a una crisi di pianto. Il crollo è arrivato poco prima che Alfonso Signorini svelasse il risultato del televoto che vedeva proprio Lulù e la sorella Clarissa contendersi la permanenza nella casa.

Rinchiusa in bagno Lulù ha pronunciato parolacce e frasi poco eleganti scatenando la furia del conduttore del GF Vip 6: “Certe espressioni nel mio programma non le accetto, Lulù è una grande maleducata e strafottente per quale ragione? Perché non accetta una nomination. C’è una sorpresa per le sorelle, se a Lulù non frega niente della sorpresa, a noi non ce ne frega niente di Lulù e delle sue bizze”.

GF Vip 6: ex gieffina contro Alfonso Signorini

Poco dopo il comunicato ufficiale del GF Vip 6 che annunciava l’ingresso di Lulù nelle nomination (anche se era già stata nominata dai compagni di avventura). Molte persone hanno criticato la reazione di Alfonso Signorini, ritenuta eccessiva visto che Lulù ha agito in quel modo perché in preda a un attacco di panico, quindi non pienamente lucida.





Tra chi ha criticato il conduttore del GF Vip 6 anche Veronica Satti, ex concorrente dell’edizione vip condotta da Barbara D’Urso: “Lulù ha detto ‘sto avendo un attacco di panico’ e quando c’è un attacco di panico c’è una cosa che si chiama trigged. Dietro queste psicopatologie si possono manifestare dei comportamenti dissociativi, quindi delle volte non ti rendi nemmeno conto di quello che sta succedendo, perdi completamente la lucidità”.

E ancora: “Io stessa ho fatto il Grande Fratello ed ero appena uscita – questo non lo avevo mai detto prima – ma ero appena uscita da soli cinque giorni da una clinica di riabilitazione psichiatrica. Mi ha fatto bene. Ho avuto momenti duri, ma mi è servito tantissimo. Ho fatto il Grande Fratello con Barbara d’Urso che ha sempre saputo gestire al meglio tutte le cose che succedevano. Alfonso Signorini dice basta col politicamente corretto, poi davanti ad un episodio grave fa questi scivoloni”, ha concluso l’ex gieffina.