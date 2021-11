Clamoroso quanto sarebbe avvenuto al ‘GF Vip 6’. E altrettanto incredibile sarebbe stata la scelta della redazione del programma, che avrebbe tenuto nascosto questo momento. All’interno della Casa più spiata d’Italia, due vipponi sarebbero arrivati alle mani al culmine di un furibondo litigio. Il tutto sarebbe avvenuto tra l’altro prima della diretta del primo novembre, ma non se n’è parlato con Alfonso Signorini. Ma l’indiscrezione è davvero insistente e chissà se inevitabilmente non usciranno fuori altri dettagli.

Nello scorso appuntamento Francesca Cipriani è scoppiata a piangere perché è stata costretta a fare i conti con il bullismo, quando era un’adolescente: “o volevo morire, per me la cosa più bella era non esserci più. Era un continuo, ogni giorno venivo bullizzata e mi prendevano in giro. Mi buttavano via le cose, mi hanno fatto delle cose che non dimenticherò mai, non mi vergognavo ma provavo un dolore che tenevo dentro di me”. Dietro quel sorriso dunque un passato davvero complicato. Ma veniamo a quest’ultimo fatto.

Tra due concorrenti del reality show di Canale 5 la tensione si sarebbe alzata ai massimi livelli e dalle parole si sarebbe passati alle vie di fatto, con aggressioni fisiche. Almeno è questo ciò che è stato riferito sul profilo Twitter di ”Agent Beast’, qualche ora prima della diretta di Signorini. E sono anche usciti fuori i nomi dei presunti protagonisti di questa assurda situazione. Ma la regia avrebbe deciso di censurare le immagini per evitare che potessero essere presi dei provvedimenti drastici.





Dunque, sul profilo social di ‘Agent Beast’ è stato riportato questo inquietante messaggio sul ‘GF Vip 6’: “Censura-gate: stanotte Alex e Gianmaria sono arrivati alle mani e, per evitare la squalifica di entrambi, hanno censurato”. Dunque, Gianmaria Antinolfi e Alex Belli si sarebbero resi artefici di questo clamoroso gesto, ma la regia avrebbe preferito gettare acqua sul fuoco per escludere l’ipotesi squalifica. E, come detto poco fa, Signorini non ha nemmeno parlato di questo episodio. Il mistero resta dunque fitto.

CENSURA-GATE: stanotte Alex e GM sono arrivati alle mani e per evitare la squalifica di entrambi hanno censurato #GFVIP November 1, 2021

Dopo la scorsa puntata in diretta del ‘GF Vip 6’ oleil Sorge è apparsa più fragile rispetto alla diretta. E si è sfogata in giardino con Gianmaria in lacrime per non essere stata compresa. Quindi il racconto di un episodio che l’ha toccata da vicino: “Il tema dell’acido… La madre di uno dei miei migliori amici è stata aggredita con l’acido e l’ho vissuta in famiglia una cosa del genere, ma ti pare?”.