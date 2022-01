Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano nascono nuovi problemi. Dopo giorni in cui hanno vissuto tranquillamente dormendo anche insieme, nelle ultime ore tra i due ci sono state delle incomprensioni. Se durante la diretta con Alfonso Signorini, l’ex tronista di Uomini e Donne si era lasciata andare aprendo il proprio cuore ad Alessandro e ammettendo di stare bene con lui e di aver trovato una persona con cui sente di avere molto feeling, dopo la puntata, tutto è crollato.

Tutto è successo dopo la scelta di Alessandro Basciano che ha regalato l’immunità a Gianmaria Antinolfi preferendolo alla stessa Sophie. Durante la puntata con Alfonso Signorini, Sophie Codegoni ha reagito con ironia. “Io esco”, ha esclamato per poi far finta di svenire sul divano quando ha scoperto che anche l’imprenditore napoletano aveva regalato l’immunità ad Alessandro. “Posso cambiare la mia immunità?”, ha poi chiesto a Signorini. Sophie, infatti, al contrario di Alessandro, ha scelto di regalare l’immunità ad Alessandro preferendolo anche all’amica Jessica. Una scelta che non rifarebbe come ha confessato poi agli altri concorrenti.

Sophie Codegoni è apparsa abbastanza delusa dalla scelta di Alessandro Basciano e parlando con altri coinquilini ha tirato fuori i propri pensieri affermando che, d’ora in poi, darà priorità alle sue amicizie all’interno della casa. “Ha votato Gianmaria, pensa te. Alessandro si sarà messo d’accordo con Gianmaria, ma anche meno. A me essere la preferita della casa non me ne frega niente, ma di lui sì: devo essere io la sua preferita, non deve esserlo Gianmaria”.





Dopo la puntata Sophie Codegoni si è confidata con Nathaly Caldonazzo e Giucas Casella mostrando il suo dispiacere per il gesto del suo fidanzato che ha motivato la sua scelta mettendo in evidenza la sorprendente amicizia che si è creata con Gianmaria Antinolfi. Successivamente Sophie si è confrontata anche con Alessandro in sauna ma hanno litigato sul loro rapporto: “Io non faccio la fenomena! Mi devi far parlare… se vuoi una persona che dice tante cose e poi ha fatti non fa niente non sono io quella persona. Le parole volano… in puntata non ho detto cose brutte”.

Nel frattempo Sophie Codegoni è rimasta in sauna ed è stata raggiunta da Soleil Sorge che l’ha consolata. Le due si sono strette in un tenero abbraccio, l’ex tronista è scoppiata anche a piangere. “Nel bisogno vero ci sono sempre, dall’inizio… Un po’ come i fratelli e le sorelle che si scannano, litigano dalla mattina alla sera ma alla fine sono quelli su cui puoi contare di più”, ha detto Soleil Sorge.