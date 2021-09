Sempre più fuori controllo Amedeo Goria. Il concorrente più chiacchierato del “GF Vip 6” continua a far discutere e divide il popolo del web per i suoi atteggiamenti ed esternazioni “coloriti”. Il giornalista, padre di Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta, che erano state protagoniste alla scorsa edizione del reality show di Canale 5, si è lasciato andare ad un comportamento decisamente sopra le righe.

Ha suscitato indignazione per il suo interesse neppure troppo velato per Ainett Stephens, la “pantera nera” reclusa nel loft di Cinecittà, ma anche per ben altro. Di che si tratta? “Suoni disgustosi” e circola sul web un video che lo inchioda. Tanti chiedono a gran voce la squalifica.

Mentre Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano erano in giardino a parlare di un altro show televisivo targato Mediaset, l’Isola dei famosi, la regia ha staccato su Amedeo Goria, che si trovava beatamente in camera da letto. Il giornalista si stava svegliando dal solito pisolino pomeridiano, quando si è abbandonato ad un tonante rut*o.





Già avete capito bene e il video che gira sui social lo prova. Un fortissimo rut*o, chiaro segnale di una pessima digestione ad alta voce, che ha messo in agitazione e imbarazzo la stessa la regia. Ovviamente disgustati i telespettatori, che su Twitter si sono scatenati. Comprensibile, no? Parecchi chiedono che il giornalista sportivo venga eliminato dal gioco. Si può sopportare tanto?

Valanga di critiche contro l’ennesimo atteggiamento discutibile di Amedeo Goria: “Ma cosa ho appena visto? Staccate dagli altri per inquadrare Goria che emette questi suoni?”, ha scritto un utente. “Ci mancava solo questo, dopo tutto quello che ha fatto. Speriamo stasera prendano provvedimenti”, ha sottolineato un telespettatore. L’allusione? Beh, innanzitutto ai palpeggiamenti vari alla Stephens durante un ballo di gruppo. Lui l’ha raggiunta in seguito nel letto, ma mentre lei riposava, avrebbe “approfittato” della situazione. Soltanto l’intervento tempestivo di Manila Nazzaro, alquanto seccata, l’avrebbe indotto a smettere: “La finisci con quella mano?”.

Non è tuttavia solo questo: ad urtare il pubblico anche il fatto che il conduttore sportivo stia sempre in mutande. “Non ha i pantaloni?”, è quello che si sono chiesti (e continuano a chiedersi) gli utenti sui social. Per calmare gli animi è intervenuta addirittura la giovane compagna di Goria, Vera Miales, che ha svelato il motivo per il quale lui sta sempre in slip. E si sarebbe addossata anche la colpa…

“Colpa mia se Amedeo non ha shorts perché quando gli ho preparato la valigia ho messo dentro solo abbigliamento elegante. Sono d’accordo che fa parte del buon gusto indossare un abbigliamento adeguato, ma al mare dovrebbe andare in jeans? Che cambia, scusatemi?”, ha scritto Vera Miales su Instagram. Ad averla infastidita pare siano state soprattutto le osservazioni di Raffaella Fico. La giovane ha rispedito gli attacchi al mittente, aggiungendo: “E chi sei tu per dire a lui cosa fare e cosa no? Basta con questa ipocrisia e questo finto perbenismo!”.

“Se fosse stato Alex Belli a stare in mutande? Sono sicurissima che nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare”, ha aggiunto Vera Miales difendendo il suo compagno, che però effettivamente si comporta in casa come se le telecamere non ci fossero. Senza freni, senza troppe censure Amedeo Goria. Una condotta quella del 67enne torinese che non sta piacendo affatto al pubblico. Verranno presi provvedimenti? Bisognerà attendere la prossima diretta del GF Vip 6.