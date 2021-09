Alfonso Signorini, un vero disastro. La notizia è appena arrivata: il suo risveglio è dei peggiori

Sono sempre molto attesi i dati degli ascolti tv: la sfida di venerdì era tra Tale e Quale show condotto da Carlo Conti e Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Si tratta di due programmi sui quali le rispettive reti hanno puntato molto e di conseguenza c’è grande curiosità per capire se e quanto il pubblico da casa abbia apprezzato lo sforzo che ha visto in tv. Canale 5 viene dalla sconfitta subita la settimana scorsa ad opera di Tale e Quale Show.

E anche questa volta Carlo Conti è riuscito a fare meglio: il suo programma su Rai1 ha incollato allo schermo 3.787.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha collezionato 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8%. Quindi rispetto alla settimana passata il reality ha guadagnato solo un punto percentuale su Tale e Quale show, ma Carlo Conti è ancora troppo avanti. Nonostante il reality sia entrato nel vivo e le prime dinamiche interne alla casa iniziano a delinearsi con nettezza, il pubblico ha premiato ancora una volta lo show di Rai1.

Per quanto riguarda gli altri programmi su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.149.000 spettatori (5.2%) e Bull 839.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Rambo 2 – La vendetta ha collezionato 1.169.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Non sono un assassino è stato visto da 658.000 spettatori (3.2%), Quarto Grado su Rete4 totalizza 1.074.000 spettatori (6.9%). Su La7 Propaganda Live tocca 660.000 spettatori con il 4.4%. Su Tv8 Gomorra 4 in replica fa segnare quota 341.000 spettatori pari all’1.7%, mentre sul Nove l’esordio di Fratelli di Crozza è seguito da 860.000 spettatori (4.2%).





Ci sono anche i dati relativi all’Access Prime Time. Su Rai1 4 milioni per Soliti Ignoti – Il Ritorno con il 20.1% di share.. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 3.326.000 spettatori pari al 15.3%, mentre su Rai2 Tg2 Post interessa 886.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine viene visto da1.104.000 spettatori con il 5.2%, su Rai3 Via dei Matti n° 0 è visto da 812.000 spettatori (4.1%) e Un Posto al Sole da 1.418.000 spettatori (6.6%).

Poco più di un milione di spettatori hanno seguito su Rete4 Stasera Italia (5.8%) nella prima parte e 1.056.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha collezionato 1.482.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha interessato 305.000 spettatori (1.4%). Infine sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha fatto toccare quota 392.000 spettatori (1.8%).