“Entro nella casa”. La decisione estrema di Alfonso Signorini: mai successo al GF Vip

Sono giorni in cui nella Casa del GF Vip 6 sta succedendo di tutto. L’arrivo del nuovo anno non ha portato serenità nei concorrenti. Anzi, le liti e gli scontri sono all’ordine del giorno e i vipponi non se le mandano a dire. Ormai i concorrenti sembrano spaccati in due fazioni. Tutto è nato a causa della spesa e il gruppo si è diviso in due tronconi: dietisti e tradizionalisti. Da un lato, infatti, ci sono alcuni concorrenti che hanno preferito spendere parte del budget settimanale per cibi più salutari e intendono preparare dei pasti a parte più leggeri, dall’altro chi continua a cucinare normalmente.

Ci sono stati anche altri episodi che hanno portato a una separazione così netta. Come lo scontro avvenuto tra Manila Nazzaro e Clarissa Selassié, o meglio è stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Io soffro quando vedo una persona come Manila, che è il perno della casa, che piange in quel modo perché 3 ragazzine (le Selassié, ndr) non si sono degnate di dire ‘ci dissociamo da ciò che ha detto Clarissa’”, ha tuonato Katia Ricciarelli nel corso dell’ultima puntata del GF Vip.

Poi c’è stato il litigio tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. L’ex moglie di Pago rinfaccia alla compagna d’avventura di averla messa in cattiva luce con il resto degli inquilini: “Io sono da sola. Sono una donna adulta. Sono stata offesa anche davanti a Barù. Mi ha dato della ‘poco di buono’. Mi sono comportata in maniera egregia. Mi ha offesa come madre un sacco di volte. Cosa vuoi da me? Come ha sbagliato Clarissa ha sbagliato anche lei. Non è che abbiamo due misure diverse”.





La cantante lirica sembra non aver digerito qualche nomination di troppo: “Vuole fare ancora una volta la vittima. Tu saresti una mamma e allora comportati bene. Quando vuoi tu sei madre. Io non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con la verità. Mi sono stancata di sentir dire bugie. Ho detto che non ne posso più”. Insomma la puntata di venerdì 7 gennaio si prospetta particolarmente infuocata. Anche perché a fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà sarà Alfonso Signorini. Lo ha annunciato nel video di presentazione della serata: “La Casa si è spaccata, negli ultimi giorni è successo di tutto – ha spiegato il conduttore -. Anche io ho parecchie cose da raccontare ai vipponi. Loro non lo sanno, ma entrerò in Casa perché ho bisogno di guardare loro negli oggi e fare un bel discorso”.

Ma non si tratta dell’unica sorpresa: perché a fare ingresso nella Casa ci sarà anche Kevin, il fratello di Manuel Bortuzzo a cui il nuotatore è particolarmente legato, e ci sarà Dayane Mello che entrerà per salutare Soleil Sorge. Infine Alfonso Signorini ha anche annunciato che presto Delia Duran entrerà come nuova concorrente al Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli ha accettato di fare la quarantena per poter entrare: “È pronta a scombussolare la vita della Casa in particolar modo quella di Soleil Sorge”.