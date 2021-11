Alex Belli è alle prese con grandi polemiche all’interno del ‘GF Vip 6’. Ha avuto problemi nella Casa più spiata d’Italia con Aldo Montano e anche con la moglie Delia Duran. E a Davide Silvestri ha detto: “Io mi sono sempre comportato così, non avrebbe mai avuto una reazione simile. Ha sbagliato tutto lei, è sbagliato che lei sia venuta con un occhio che non ho riconosciuto. Le parole che mi ha detto non le ho riconosciute”. E poi ancora: “Hai deluso me, la mia famiglia e stai facendo un percorso sbagliato”.

Inoltre, c’è stata una lite furiosa tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Nella discussione è intervenuta pesantemente anche Miriana Trevisan che ha avuto un acceso diverbio con Soleil Sorge, rinfacciandole alcune frasi che ha sentito durante la puntata. L’ex volto di “Non è la Rai” ha voluto dare ai due il suo parere su quanto accaduto. “L’ho detto anche a lui, devi stare attento a queste cose perché eravate molto ubriachi, che era troppo e che Delia sarebbe rimasta ferita – ha sottolineato l’ex volto di Non è la Rai.

Delia Duran ha detto a Soleil Sorge: “Sei entrata in casa dicendo di avere rispetto per le donne, ma sei la prima a non portarlo. Dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Io sento, vedo e ascolto quello che fate”. E ora è venuto fuori un qualcosa di inedito. Infatti, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, lei ha detto qualcosa sull’ex ‘Uomini e Donne’. Parole che il pubblico presumibilmente non si aspettava di dover sentire dalla bocca dell’attore, protagonista del ‘GF Vip’.





Questo quanto rivelato da Alex Belli: “Sai cosa mi ha detto Delia prima di entrare, testuali parole? Mi fa ‘guarda, l’unica persona che posso sopportare che gli diventi amico, perché comunque mi piace tantissimo, è Soleil”. Quindi, inizialmente non aveva un giudizio negativo sulla Sorge, ma qualcosa è improvvisamente cambiato. Infatti, dopo la sfuriata del 5 novembre Delia è apparsa molto arrabbiata e Alex dovrà necessariamente cambiare atteggiamento per recuperare il rapporto.

Alfonso Signorini ha invece attaccato Alex Belli per alcune parole su Aldo Montano: “Gesto nobile da parte tua, però lasciami dire che hai buttato via tutto dicendo che questo è fair play Aldo, quello che dovresti insegnarmi tu. Non si fa così, hai toppato”. E lo sportivo ha subito replicato: “Hai ragione Alfonso”. Una situazione sempre più difficile per il concorrente del ‘GF Vip 6’.