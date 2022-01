Dopo la puntata di ieri qualcosa si è rotto ed Alex Belli ha tirato le somme. Quello che è successo in studio non è piaciuto all’attore parmense che oggi ha preso una decisione clamorosa. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri c’è stato una faccia a faccia durissimo tra l’ex gieffino ed il padrone di casa Alfonso Signorini. “Alex sarai un imbonitore ma io non sono un imbecille – dice fermo il conduttore – se mi dici che non ne vuoi parlare per privacy lo capisco, se mi dici che non è successo nulla allora non ci sto”.



“Quello che abbiamo capito che sotto le coperte è accaduto qualcosa, per rispetto non ne parliamo. Delia non ha avuto stile ma ha detto la verità”. Alex Belli era rimasto in silenzio per tutto il tempo fino a quando a Alfonso Signorini lo aveva cacciato dallo studio. “Mi rivolgo ai miei autori me lo accompagnate fuori. Non si può lavorare così, ha scelto la linea del silenzio e poi non fa altro che interferire con il mio lavoro. Mi rifiuto di lavorare così vai a fare l’imbonitore da un’altra parte”.



Dopo poche ore è arrivata la replica di Alex Belli. Su Twitter. “GAME OVER – ha scritto Alex Belli in un tweet che ha postato anche tra le Storie di Instagram – Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!”.







Tutto finito? Neanche per sogno. Alex Belli si è reso protagonista di un altro colpo di scena. Poco fa ha pubblicato delle Stories in cui si è immortalato durante il decollo dell’aereo su cui è salito. “Bye Bye Italia”, ha scritto l’attore taggando Alessandro Filippi, Hairstylist e Makeup Artist con cui lavora. Filippi al momento si trova in Egitto, a Sharm el-Sheikh.



Insomma Alex Belli travolto dalle critiche ha deciso di andare via dall’Italia almeno per un po’. La sua battaglia al GF Vip è finita in una Caporetto. O forse, come pensano alcuni, è solo una nuova mossa prima di tornare più forte di prima ad agitare anche dall’esterno la casa di Cinecittà.