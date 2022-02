“È svenuta…”. Poi la censura al GF Vip: cosa è successo a Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è una delle concorrenti del ‘GF Vip’ 6. Entrata il 13 settembre nella casa di Cinecittà, l’ex volto di Uomini e Donne è ancora in corsa per la finale e l’eventuale vittoria del reality show condotto da Alfonso Signorini.

In questi mesi ha fatto parlare di sé per il flirt con Gianmaria Antinolfi, uscito la scorsa settimana e con il quale ha avuto un rapporto di alti e bassi e poi per il fidanzamento vero e proprio con Alessandro Basciano, entrato nella casa un mese fa. I due hanno iniziato a scambiarsi attenzioni fin da subito e in poco tempo è arrivato il fidanzamento vero e proprio, con tanto di inginocchio dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

“Un po’ di sere fa, visto che non gli avevo mai risposto al fatto che mi ha sempre detto di essere innamorato, gli ho detto sono innamorata follemente di te così dal nulla. Io sono sicura che mi ha detto un ti amo, quindi ho pensato che potevo dirglielo anch’io. Lui invece mi ha detto che sono stata io a dirlo per prima, ma anche lui voleva dirmelo fuori dal GF Vip. Io ricordo al contrario”, ha confessato all’amica Jessica Selassiè.





In queste ore proprio Sophie Codegoni ha fatto preoccupare il pubblico e i coinquilini del GF Vip 6. Parlando con Delia Duran, Alessandro Basciano ha spiegato alla moglie di Alex Belli che la fidanzata ha avuto un malore: “E mezza svenuta. Eravamo io e Jessica e lei è diventata bianca come… Ma è giorni che sta così. Le ho chiesto: ‘Ma hai mangiato?’ e lei…”, ma proprio in quel momento la regia ha staccato.

Sophie è mezza svenuta perchè non mangia lo conferma basciano, il #gfvip invece di censurare dovrebbe fare qualcosa magari pic.twitter.com/H5PTR0wNdS February 3, 2022

“Sophie è mezza svenuta perché non mangia, lo conferma Basciano, il #gfvip invece di censurare dovrebbe fare qualcosa magari“, si legge sulla caption del filmato pubblicato su Twitter. Non è la prima volta che i telespettatori notano che Sophie Codegoni notano questo problema, due giorni fa, infatti in tanti hanno chiesto al GF Vip di intervenire.